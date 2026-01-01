2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】蠍座（さそり座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【蠍座（さそり座）】のあなたの2026年の運勢は……？上半期はプライベートが充実しやすく、仕事面でも上司から引き立てられるような運気です。下半期は、チャレンジしたいことに挑戦できるやりがいのある流れとなりそうです。疲れを溜め込まないように心がけて過ごしましょう。上半期は恋愛面でチャンスの機会が多くなりそうです。下半期は仕事の忙しさが目立ち、恋愛は後回しになってしまいそうなので、上半期に行動しておきましょう。下半期から忙しさやプレッシャーを感じやすいかもしれません。ただし、ここでの頑張りは後の収穫にもつながるので、踏ん張って対応していきましょう。休日は遠出したり、普段なかなか行かない場所に出かけると、良い気分転換ができそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/