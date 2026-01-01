2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】天秤座（てんびん座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【天秤座（てんびん座）】のあなたの2026年の運勢は……？仕事もプライベートも方向性を見直すことがテーマになりそうです。いろいろ考えてしまうことがあるかもしれませんが、周りと比べず、自分自身のペースで進めていくことを大切にしましょう。結婚について真剣に考えたり、恋愛の価値観を見直す機会が増えそうな運気です。出会いは広がる年なのでチャンスです。上半期は特に仕事の忙しさが目立ちそう。疲れに注意して仕事を進めていきましょう。下半期からは、今後の方向性について考える機会が増えてきそうです。休日は神社やパワースポットにお参りしてみましょう。気になる神社があれば行ってみるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/