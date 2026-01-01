2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】牡牛座（おうし座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【牡牛座（おうし座）】のあなたの2026年の運勢は……？プライベートにスポットが当たる運気なので、趣味や友達付き合いが充実し、楽しい流れになりそうです。人付き合いが広がる運気だからこその悩みも生まるかもしれませんが、まずは制限を外して楽しんでみましょう。上半期が特に好調で、出会いが広がりやすく発展しやすい運気です。下半期は恋愛の価値観を見直してみましょう。スキルアップを心掛けて勉強に取り組めるといい運気です。今後の自分に役に立ちそうなことを積極的に挑戦してみましょう。マイペースに進めていく感覚を大切にしながら、いつもと違う選択を心掛けてみたり、新しいスイッチを持つ感覚を持ってみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/