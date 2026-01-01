お正月の楽しみといえば「お年玉」ですが、大学生読者の皆さんはまだお年玉をもらう側でしょうか？ 祖父母や親、叔父さん・叔母さんからはもらうにしても、甥っ子や姪っ子にはお年玉をあげる側になっているのではありませんか。



お年玉をあげる側になると、どうやって渡したらいいかなど、おどおどしてしまうかもしれませんね。今回は、そのおどおどを解消するために「お年玉をあげる側」が知っておきたいことをご紹介します。

お年玉の年齢別の相場とは？

あげる側に回って気になるのはやはり金額でしょう。あげるのがいくらなのか、年齢によって金額も変わりますよね。皆さんも、年齢が上がった方がもらう金額も増えたはずです。こういう時は、今の子供が実際にいくらもらっているのかを知っておくべきでしょう。

住信SBIネット銀行株式会社が「お年玉に関する意識調査 2021」というアンケート調査の結果を公表しています。

以下が「あげる相手の年齢 ☓ 金額」のクロス集計です。

⇒参照・引用元：『PR TIMES』「～お年玉に関する意識調査 2021～」https://prtimes.jp/main/html/r...

これによれば、

小学生未満：1,000円以下

小学校低学年：1,001円～3,000円

小学校高学年：3,001円～5,000円

中学生以上：5,001円～1万円

がボリュームゾーンとなっています。

さらに『株式会社バンダイ』が行った「小中学生のお年玉に関する意識調査」の結果がネット上で公表されています。これによると「親からもらった平均額と学年」は以下のようになっています。

小学1年生：3,772円

小学2年生：3,148円

小学3年生：4,462円

小学4年生：5,419円

小学5年生：4,858円

小学6年生：5,201円

中学1年生：5,898円

中学2年生：7,944円

中学3年生：7,656円

平均額：5,481円

⇒参照・引用元：『株式会社バンダイ』「バンダイこどもアンケートレポートVol.256『小中学生のお年玉に関する意識調査』結果」

https://www.bandai.co.jp/kodom...

よくネット上では、年齢掛ける「500円」みたいな算出方法が出ていたりしますが、これが妥当なのか、上掲のバンダイさんの調査数字から検証してみると、以下のようになります。

小学1年生（7歳）：3,772円 ÷ 7 ＝ 538.9円

小学2年生（8歳）：3,148円 ÷ 8 ＝ 393.5円

小学3年生（9歳）：4,462円 ÷ 9 ＝ 495.8円

小学4年生（10歳）：5,419円 ÷ 10 ＝ 541.9円

小学5年生（11歳）：4,858円 ÷ 11 ＝ 441.6円

小学6年生（12歳）：5,201円 ÷ 12 ＝ 433.4円

中学1年生（13歳）：5,898円 ÷ 13 ＝ 453.7円

中学2年生（14歳）：7,944円 ÷ 14 ＝ 567.4円

中学3年生（15歳）：7,656円 ÷ 15 ＝ 510.4円

500円というのは、おおむね妥当なようですが、小学1～6年生の場合には平均金額は「474.2円」です。中学1～3年生では平均金額は「510.5円」です。

つまり、あげる相手が小学生の場合には「年齢 ☓ 500円」で計算すると若干多めに上げたことになり、中学生の場合にはけちったことになります。相手が小学生か中学生なのかで計算は分けた方が良さそうですね。

金額は、上掲の住信SBIネット銀行調べの調査結果も参考にして決めてください。

「お年玉」を渡す際の作法とは？

お年玉をあげる側に回った皆さんは、一応渡し方にも気を配ってみてください。1年に一回のことなので、あげた相手が「うれしい」と思える渡し方をしてあげましょう。

●お年玉袋に入れましょう

お札がむき出しの場合は、なんだか生々しい感じになりますので、コンビニで売っているものでいいので、お年玉袋に入れて渡してあげましょう。

●お札の見た目にこだわるのなら……

しわや折れのない、いわゆる「ピン札」（新札）にこだわるのであれば用意しましょう。確かに新札でもらうと気持ちがよく大事にしようという気持ちが湧くものですから。ピン札を入手する一番確実な方法は、銀行に行くことです。

・銀行

両替依頼書に持参金額・必要な枚数・新札を希望するかに記入して窓口に出します。口座を持っている場合・ない場合で手数料が変わることがあるので注意してください。

・郵便局

郵便局ではゆうちょ銀行の業務もありますが、基本「両替」はその業務内容に入っていません。そのため「両替」でピン札に替えてもらえるかどうかは窓口対応次第です。もし断られても怒ったりしないようにしてください。本来の業務ではないことを依頼しているわけですから。

・銀行の両替機

銀行にはATMの他に両替機が置かれています。この両替機でもピン札を入手できます。新札にしたいお札を持っていき、両替機に入れて新札への両替が可能です。その銀行のキャッシュカードが必要であったり、両替機の機種によっては機能がなかったりしますので、いきなり行かずに両替機を設置している支店に「可能かどうか」を確認しておきましょう。

例えば、三井住友銀行の場合には、以下のページで両替機による「新札（新券）への両替方法」を説明しています。

⇒ https://qa.smbc.co.jp/faq/show/1930?site_domain=default

・ATM

銀行やコンビニに設置されているATMでお金を引き出すと新札で出てくることがあります。コンビニの場合には、高確率で新札が出てくるなんて話もありますが、これはあくまでも運です。確実にピン札を入手したいのであれば、やはり銀行に行きましょう。

解決!! 「お年玉あげる側」おどおど

かわいい甥っ子や姪っ子にお年玉をあげようという方もいらっしゃるでしょう。お年玉は、あげる相手の年齢を考慮して金額を決めましょう。また、必ずお年玉袋に入れてあげてください。ピン札であげたいなら銀行で両替するのが早いです。お正月には、しっかりお年玉を準備して、甥っ子・姪っ子たちに笑顔を届けてみてはいかがですか。

文：高橋モータース＠ｄｃｐ

編集：学生の窓口編集部

※この記事は、以前掲載された連載「＃あつまれ！_おどおど学生。」の中から人気記事を再編集して掲載しています。

