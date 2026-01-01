今日の運勢は？ ★2026年1月1日（木）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月1日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月1日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位……？新しい一年の始まりは、目標を大きく掲げるより「本心」で決めるのが吉です。また、完璧な計画より、毎日少しずつ手を動かせる仕組みを意識してください。地味に見える選択こそが、年末に大きな差を生みます。焦らず、確実に積み上げていく一年になります。元旦の体調は一年の基準になります。無理に早起きしたり気合いを入れたりするより、心地よく過ごすことを優先してください。体を丁寧に扱う感覚を思い出すことで、今年は不調を長引かせにくくなります。整える意識が、自然と習慣に変わっていくでしょう。今年の恋は「急がない」がテーマです。元旦に誰を思い浮かべるかが、大きなヒントになります。無理に進めようとせず、信頼が育むペースを尊重してください。静かな安心感を大切にできる関係が、結果的に長く深く続いていきます。一年の金運は、元旦の“お金との向き合い方”で決まります。増やすより、乱さない意識を持つことが大切です。収支を把握するだけでも十分な第一歩。堅実さが安心を生み、安心がチャンスを呼び込む流れが始まります。今年は人付き合いの“量”より“質”が問われます。会いたい人、連絡したい人を大切にしてください。無理に広げず、心が落ち着く関係を育てることで、人間関係の消耗が減っていくでしょう。新年に触れたものが、今年の楽しみの方向性を示します。気になった本、音楽、映像は後回しにせず味わってください。趣味は成果ではなく回復の場。今年は「楽しい」があなたの行動力を自然に引き出してくれる一年になります。元旦は「姿勢」を整える日。どんな働き方をしたいか、どんな気持ちで関わりたいかを言葉にしてみてください。肩書きより在り方を定めることで、迷いが減ります。今年は信頼を積むことで、立場が後からついてきます。今年は“頑張らない健康”が長続きします。元旦に決めた無理な習慣は続きませんが、心地よい習慣は残ります。睡眠、食事、休息を軽く整えるだけで十分。体に優しい一年のスタートが、結果的に一番強い土台になります。元旦の恋は、過去を手放すことで動き出します。未練や比較に区切りをつけ、「これからどう在りたいか」に目を向けてください。今年は自分を大切にする姿勢が、そのまま恋の魅力になります。自然体のあなたに惹かれる人が現れます。新年の出費は“意味のある使い方”を意識すると吉。縁起や勢いだけでなく、納得感を大切にしてください。元旦に丁寧に使ったお金は、今年一年の判断基準になります。落ち着いた選択が、金運を安定させていきます。元旦は無理に挨拶を重ねるより、誠実な一つの行動を大切にしてください。今年は「静かだけど信頼できる人」という評価が、あなたの人間関係を楽にしてくれます。背伸びをしない姿勢が鍵になります。今年は“自分だけの楽しみ”を持つことで心が安定します。人に見せる必要はありません。元旦に少しでも心が動いたことは、大切なサインです。続けるかどうかより、感じたことを尊重してください。それが一年の支えになります。明けましておめでとうございます。目標は大きければ良いわけではありません。それだけ本心の芯を捉えているかです。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。