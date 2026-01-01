2026年の乙女(おとめ)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年乙女(おとめ)座占いです。

総合運

準備と成長が2026年のテーマで、前半は計画の見直しや整理を。たとえ自分らしくない状況でも、後の成功への大切な準備期間と捉えることで流れが整います。年の後半は努力が実を結び、仕事やプライベートで飛躍のチャンスが到来。心身の健康管理を意識し、一人の時間と周囲との協力をバランス良く保つことで直感が冴え、物事がスムーズに進みます。調和を重んじつつ新しい挑戦に前向きに取り組めば、大きな実りと満足を得られる一年に。

恋愛運

2月から3月は愛情が深まり、素直な気持ちで接すると吉。10月には新しい風が吹き込み、12月は恋に心躍るでしょう。コミュニケーションが鍵となり、信頼と将来への話し合いが関係を安定させ、さらに絆が強くなるはず。

金運

思いがけない臨時収入や報酬アップのチャンスがありそう。お金の計画的な管理と無駄のない使い方が安定の秘訣に。年の前半は貯蓄を意識すると、経済面もひと安心。自己投資にも好機で、スキルアップや趣味への支出が将来の財産に。

仕事運

細部へのこだわりが評価を高め、2月に小さな成功が。6月から9月は大きなチャンスが巡り、春から夏にかけて努力が実を結びます。10月以降は一度諦めたアイデアが再び活きる可能性も。丁寧な仕事の振り返りや見直しを。

ラッキーアイテム

アロマオイル

ラッキーカラー

グレー

準備と成長がキーワードの2026年の乙女(おとめ)座。すぐに結果が見えなくても、丁寧な見直しと小さな改善の積み重ねが、後半の飛躍につながります。アロマオイルとグレーで心と環境を整えながら、自分のペースで前進していきましょう。

2026年の乙女(おとめ)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の乙女(おとめ)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

占い提供: cocoloni