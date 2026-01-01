2026年の双子(ふたご)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年双子(ふたご)座占いです。

総合運

知識と経験を力に変え、挑戦が未来を切り開く一年です。年の前半に学びや準備を重ねることで、初夏から夏にかけて周囲からの評価が高まり、人間関係も活発に広がりそう。運気に波はあったとしても仲間を大切にし、継続して努力すれば、後半は安定した流れになります。また、新たな出会いや偶然のチャンスが成長を後押しし、大きな飛躍につながるでしょう。自分らしい視点を持ち続ければ、さらなる成長と充実が訪れるはず。

恋愛運

一年を通じて恋愛運UP！ 自分磨きと素直な気持ちが良縁を引き寄せます。心のこもったコミュニケーションで愛を深められそう。新しい出会いや再会のチャンスもあり、前向きな行動が関係を確かな絆へと導くでしょう。

金運

収入アップや臨時収入がある一方、想定外の支出も増えやすい年です。無駄な浪費は控え、資格取得やスキル習得など、将来への自己投資が吉。臨時収入があったら、計画的に活かすことが豊かさにつながります。

仕事運

能力を存分に発揮できる好調な一年。3月から4月の決断は未来を大きく開く鍵となり、5月から7月、10月にはプロジェクト参加などの好機も。新たな挑戦や独創的なアイデアが高く評価され、キャリアの幅が広がるでしょう。

ラッキーアイテム

サコッシュ

ラッキーカラー

水色

学びと出会いが未来を切り開く2026年の双子(ふたご)座。好奇心のままに動きながらも、得た情報をしっかり整理することで、大きな飛躍につながります。軽やかなサコッシュと水色をお守りに、自分らしい選択を重ねていきましょう。

2026年の双子(ふたご)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の双子(ふたご)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

