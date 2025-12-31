大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2025年シーズン、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。同シリーズでは山本由伸投手が3勝を挙げMVPに輝いたが、この活躍もあってかドジャースとの契約が再評価されているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースは2023年12月、複数球団による大争奪戦を経て、12年3億2500万ドルという条件で山本と契約を結んだ。当時はMLBではまだ実績がない投手に払い過ぎではという意見も散見されたが、入団後の活躍は周知の通りだ。

[sp_ad]

同メディアは「ESPNのカイリー・マクダニエル記者は『クリスマスと同じ週』に成立した1990年以降の契約の中で、山本の契約を第1位に挙げた」としつつ、「彼の契約は、冬に入る時点では誰も予想していなかったほど金額が跳ね上がった。とはいえ、契約当初から“素晴らしい投資”だと見なされていた」という同記者の見解を紹介。

続けて、「山本はドジャースで非常に成功を収め、わずか2年でサイヤング賞候補に名を連ねるようになった。チームは確かに、誰もが予想していた以上に山本に高額を提示した。だが、もしあの先が分かっていたとしても、間違いなく同じことを繰り返すだろう」と記している。

【関連記事】

【了】