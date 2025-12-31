大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇を目指して積極的な戦力補強に動く可能性が高い。そこで獲得の候補に上がっているのが、トロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手だ。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

ビシェットはポストシーズン中に膝の負傷で離脱したものの、ワールドシリーズでは復帰し、打撃面で強い印象を残した。その活躍により、フリーエージェント（FA）市場での価値は大きく上昇している。

最大の焦点は、ビシェットをどのポジションで起用するかだ。遊撃手として獲得するのであれば、ウィリー・アダメス内野手がサンフランシスコ・ジャイアンツと結んだ7年1億8200万ドル（約284億円）の契約が比較対象になると見られている。

もし高額で短期の契約であれば、ドジャースが二塁手として獲得する可能性もあるだろう。ドジャースには二塁の明確なレギュラーがいないため、ビシェットを獲得できれば、大谷翔平選手らと強力な打線を形成することになる。

動向が注視されるビシェットについてクックストン氏は「彼の加入は、ドジャースのワールドシリーズ制覇の確率をさらに高めるだろう。この動きによりトミー・エドマン外野手が中堅手に定着する可能性も高い」と言及した。

