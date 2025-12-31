2026年の幕が開けた。今年の干支は『午（うま）』。そこで“年男”にあたるプロ野球選手たちを見ていきたい。
2026年の年男にあたるのは、1990年生まれの選手と2002年生まれの選手たち。90年組で言うと、昨季平成生まれで初めて通算2000安打を達成した楽天・浅村栄斗、プロ13年目で初めて規定投球回に到達した中日・松葉貴大、3月に開催されるWBCの日本代表入りに期待がかかるヤクルト・中村悠平などがいる。
02年生まれを見ると、昨年10月に開催されたドラフト会議で巨人から1位指名された竹丸和幸は02年2月26日生の年男。3年前の巨人のドラフト1位・西舘勇陽も02年3月11日生まれで年男だ。その他、DeNA・度会隆輝、オリックス・紅林弘太郎、オリックス・山下舜平大、ロッテ・中森俊介なども今年年男だ。
【午年のプロ野球選手】
▼阪神
伏見虎威（90年5月12日生）
西勇輝(90年11月10日生)
佐野太陽（02年2月14日生）
椎葉剛（02年3月18日生）
下村海翔（02年3月27日生）
アルナエス（02年8月22日生）
高寺望夢（02年10月17日生）
山崎照英（02年12月1日生）
▼DeNA
戸柱恭孝（90年4月11日生）
石田裕太郎（02年1月22日生）
森敬斗（02年1月28日生）
篠木健太郎（02年5月7日生）
加藤響（02年6月15日生）
マルセリーノ（02年6月15日生）
松本隆之介（02年7月31日生）
坂口翔風（02年9月12日生）
度会隆輝（02年10月4日生）
▼巨人
竹丸和幸（02年2月26日生）
西舘勇陽（02年3月11日生）
中山礼都（02年4月15日生）
木下幹也（02年5月1日生）
川原田純平（02年5月21日生）
浦田俊輔（02年8月30日生）
坂本達也（02年8月31日生）
フェリス（02年9月7日生）
宮原駿介（02年9月12日生）
荒巻悠（02年12月23日生）
▼中日
松葉貴大（90年8月14日生）
岡林勇希（02年2月22日生）
ロドリゲス（02年3月31日生）
吉田聖弥（02年5月23日生）
髙橋宏斗（02年8月9日生）
津田啓史（02年11月23日生）
土田龍空（02年12月30日生）
▼広島
菊池涼介（90年3月11日生）
岸本大希（02年1月1日生）
ラミレス（02年2月1日生）
岡本駿（02年6月12日生）
渡邉悠斗（02年7月7日生）
二俣翔一（02年10月21日生）
佐藤柳之介（02年11月1日生）
佐々木泰（02年12月24日生）
▼ヤクルト
小川泰弘(90年5月16日生)
中村悠平（90年6月17日生）
石井巧（02年3月2日生）
澤野聖悠（02年3月9日生）
矢野泰二郎（02年5月22日生）
内山壮真（02年6月30日生）
中川拓真（02年7月17日生）
伊藤琉偉（02年9月11日生）
西濱勇星（02年11月23日生）
▼ソフトバンク
東浜巨（90年6月20日生）
大山凌（02年3月27日生）
安德駿（02年5月18日生）
桑原秀侍（02年5月29日生）
笹川吉康（02年5月31日生）
岡田皓一朗（02年6月4日生）
相原雄太（02年6月16日生）
牧原巧汰（02年7月13日生）
漁府輝羽（02年7月16日生）
秋広優人（02年9月17日生）
庄子雄大（02年10月2日生）
田上奏大（02年11月26日生）
▼日本ハム
細野晴希（02年2月26日生）
進藤勇也（02年3月10日生）
細川凌平（02年4月25日生）
山縣秀（02年5月1日生）
松本遼大（02年5月17日生）
山城航太郎（02年9月3日生）
浅利太門（02年9月6日生）
▼オリックス
西野真弘（90年8月2日生）
紅林弘太郎（02年2月7日生）
元謙太（02年5月17日生）
川瀬堅斗（02年6月18日生）
山下舜平大（02年7月16日生）
麦谷祐介（02年7月27日生）
片山楽生（02年10月7日生）
来田涼斗（02年10月16日生）
寺西成騎（02年10月18日生）
▼楽天
辛島航（90年10月18日生）
浅村栄斗（90年11月12日生）
中込陽翔（02年1月23日生）
島原大河（02年2月22日生）
松田啄磨（02年2月26日生）
徳山一翔（02年4月11日生）
内星龍（02年4月24日生）
入江大樹（02年6月6日生）
吉納翼（02年8月16日生）
▼西武
川田悠慎（02年2月20日生）
長谷川信哉（02年5月17日生）
佐藤太陽（02年5月19日生）
古市尊（02年6月15日生）
渡部聖弥（02年8月31日生）
山村崇嘉（02年9月28日生）
仲三河優太（02年10月22日生）
正木悠馬（02年11月19日生）
林冠臣（02年12月30日生）
▼ロッテ
田中大聖（02年1月29日生）
冨士隼斗（02年3月10日生）
中森俊介（02年5月29日生）
長島幸佑（02年7月5日生）
山本大斗（02年8月9日生）
廣池康志郎（02年9月16日生）