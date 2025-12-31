楽天・浅村栄斗 (C) Kyodo News

　2026年の幕が開けた。今年の干支は『午（うま）』。そこで“年男”にあたるプロ野球選手たちを見ていきたい。

　2026年の年男にあたるのは、1990年生まれの選手と2002年生まれの選手たち。90年組で言うと、昨季平成生まれで初めて通算2000安打を達成した楽天・浅村栄斗、プロ13年目で初めて規定投球回に到達した中日・松葉貴大、3月に開催されるWBCの日本代表入りに期待がかかるヤクルト・中村悠平などがいる。

　02年生まれを見ると、昨年10月に開催されたドラフト会議で巨人から1位指名された竹丸和幸は02年2月26日生の年男。3年前の巨人のドラフト1位・西舘勇陽も02年3月11日生まれで年男だ。その他、DeNA・度会隆輝、オリックス・紅林弘太郎、オリックス・山下舜平大、ロッテ・中森俊介なども今年年男だ。

【午年のプロ野球選手】

▼阪神

伏見虎威（90年5月12日生）

西勇輝(90年11月10日生)

佐野太陽（02年2月14日生）

椎葉剛（02年3月18日生）

下村海翔（02年3月27日生）

アルナエス（02年8月22日生）

高寺望夢（02年10月17日生）

山崎照英（02年12月1日生）

▼DeNA

戸柱恭孝（90年4月11日生）

石田裕太郎（02年1月22日生）

森敬斗（02年1月28日生）

篠木健太郎（02年5月7日生）

加藤響（02年6月15日生）

マルセリーノ（02年6月15日生）

松本隆之介（02年7月31日生）

坂口翔風（02年9月12日生）

度会隆輝（02年10月4日生）

▼巨人

竹丸和幸（02年2月26日生）

西舘勇陽（02年3月11日生）

中山礼都（02年4月15日生）

木下幹也（02年5月1日生）

川原田純平（02年5月21日生）

浦田俊輔（02年8月30日生）

坂本達也（02年8月31日生）

フェリス（02年9月7日生）

宮原駿介（02年9月12日生）

荒巻悠（02年12月23日生）

▼中日

松葉貴大（90年8月14日生）

岡林勇希（02年2月22日生）

ロドリゲス（02年3月31日生）

吉田聖弥（02年5月23日生）

髙橋宏斗（02年8月9日生）

津田啓史（02年11月23日生）

土田龍空（02年12月30日生）

▼広島

菊池涼介（90年3月11日生）

岸本大希（02年1月1日生）

ラミレス（02年2月1日生）

岡本駿（02年6月12日生）

渡邉悠斗（02年7月7日生）

二俣翔一（02年10月21日生）

佐藤柳之介（02年11月1日生）

佐々木泰（02年12月24日生）

▼ヤクルト

小川泰弘(90年5月16日生)

中村悠平（90年6月17日生）

石井巧（02年3月2日生）

澤野聖悠（02年3月9日生）

矢野泰二郎（02年5月22日生）

内山壮真（02年6月30日生）

中川拓真（02年7月17日生）

伊藤琉偉（02年9月11日生）

西濱勇星（02年11月23日生）

▼ソフトバンク

東浜巨（90年6月20日生）

大山凌（02年3月27日生）

安德駿（02年5月18日生）

桑原秀侍（02年5月29日生）

笹川吉康（02年5月31日生）

岡田皓一朗（02年6月4日生）

相原雄太（02年6月16日生）

牧原巧汰（02年7月13日生）

漁府輝羽（02年7月16日生）

秋広優人（02年9月17日生）

庄子雄大（02年10月2日生）

田上奏大（02年11月26日生）

▼日本ハム

細野晴希（02年2月26日生）

進藤勇也（02年3月10日生）

細川凌平（02年4月25日生）

山縣秀（02年5月1日生）

松本遼大（02年5月17日生）

山城航太郎（02年9月3日生）

浅利太門（02年9月6日生）

▼オリックス

西野真弘（90年8月2日生）

紅林弘太郎（02年2月7日生）

元謙太（02年5月17日生）

川瀬堅斗（02年6月18日生）

山下舜平大（02年7月16日生）

麦谷祐介（02年7月27日生）

片山楽生（02年10月7日生）

来田涼斗（02年10月16日生）

寺西成騎（02年10月18日生）

▼楽天

辛島航（90年10月18日生）

浅村栄斗（90年11月12日生）

中込陽翔（02年1月23日生）

島原大河（02年2月22日生）

松田啄磨（02年2月26日生）

徳山一翔（02年4月11日生）

内星龍（02年4月24日生）

入江大樹（02年6月6日生）

吉納翼（02年8月16日生）

▼西武

川田悠慎（02年2月20日生）

長谷川信哉（02年5月17日生）

佐藤太陽（02年5月19日生）

古市尊（02年6月15日生）

渡部聖弥（02年8月31日生）

山村崇嘉（02年9月28日生）

仲三河優太（02年10月22日生）

正木悠馬（02年11月19日生）

林冠臣（02年12月30日生）

▼ロッテ

田中大聖（02年1月29日生）

冨士隼斗（02年3月10日生）

中森俊介（02年5月29日生）

長島幸佑（02年7月5日生）

山本大斗（02年8月9日生）

廣池康志郎（02年9月16日生）