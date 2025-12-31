近年の日本球界は多くの選手が海を渡り、メジャーリーグの舞台で活躍を見せている。2025年オフには村上宗隆、岡本和真、今井達也、髙橋光成がポスティングシステムを申請。村上はすでにシカゴ・ホワイトソックスへの入団が決定。3選手の去就にも注目が集まっている。そこで今回は、メジャー志望を表明しているNPB戦士を紹介したい。

佐藤輝明（阪神タイガース）

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1999年3月13日（26歳）

・経歴：仁川学院高 - 近畿大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（阪神）

・2025年成績：139試合出場、打率.277（537打数149安打）、40本塁打、102打点、10盗塁

2025年はキャリアハイとなる40本塁打を放つなど、さらなる躍進を見せた佐藤輝明。早ければ来オフ、ポスティングシステムによるメジャー移籍の可能性が浮上している。

近畿大では世代屈指の強打者と高い評価を受け、2020年ドラフト会議では4球団から1位指名。抽選の末、阪神タイガースへの入団が決まった。

ルーキーイヤーからレギュラーに定着し、規定打席に到達。打率.238ながら、24本塁打を放った。

2023年には132試合出場、打率.263、24本塁打、92打点、7盗塁の好成績を記録。左打者としてはNPB史上初となる新人年から3年連続20本塁打をクリアした。

2025年は不動の4番打者に君臨。139試合出場で打率.277、40本塁打、102打点、10盗塁をマークし、打撃2冠（本塁打・打点）を獲得。

さらに、課題となっていた三塁守備も大きく向上、ベストナイン、ゴールデングラブ賞にも選出された。

守備面では三塁だけでなく、外野をこなすことができ、補強ポイントにマッチするメジャー球団も多そうだ。2026年のパフォーマンスにも注目が集まる。

