2026年が幕を開けた。
開幕前の3月に2大会連続世界一を目指すワールドベースボールクラシックが開催され、WBCが終わった後は日本時間の3月26日にMLB、3月27日に日本のプロ野球が開幕。WBCの興奮が冷めやらぬ中、メジャー、日本のプロ野球が開幕していく流れだ。
7月には日本時間15日にMLBオールスターゲーム、日本は約2週間遅れて、28日に東京ドームで『マイナビオールスターゲーム2026 第1戦』、29日に富山で『マイナビオールスターゲーム2026 第2戦』が行われる。
クライマックス・シリーズは10月10日にファーストステージが開幕し、同月24日に日本シリーズがセ・リーグの本拠地球場で開幕する。
今年も野球が盛りだくさんの1年になる。
【1月】
3日（土）今井達也投手ポスティング期限
5日（月）岡本和真選手ポスティング期限、高橋光成投手ポスティング期限
9日（金）新人研修会
15日（木）野球殿堂発表
21日（水）米野球殿堂入り発表
30日（金）センバツ選考委員会（※出場校決定）
【2月】
1日（日）12球団キャンプイン
14日（土）侍ジャパン事前合宿［〜2/24］
19日（木）MLBスプリングトレーニング開幕
21日（土）オープン戦開幕［〜3/22］
22日（日）・23日（月）ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 宮﨑
27日（金）・28日（土）ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 名古屋
【3月】
2日（月）侍ジャパン強化試合・オリックス戦＜京セラD大阪＞
3日（火）侍ジャパン強化試合・阪神戦＜京セラD大阪＞
5日（木）ワールドベースボールクラシック（WBC）開幕［〜3/18］
6日（金）センバツ組合せ抽選会
6日（金）WBC1次ラウンド・チャイニーズタイペイ戦＜東京ドーム＞
7日（土）WBC1次ラウンド・韓国戦＜東京ドーム＞
8日（日）WBC1次ラウンド・オーストラリア戦＜東京ドーム＞
10日（火）WBC1次ラウンド・チェコ戦＜東京ドーム＞
19日（木）センバツ開幕＜甲子園＞［〜3/31］
26日（木）MLB開幕
27日（金）プロ野球開幕
【4月】
【5月】
26日（火）セ・パ交流戦開幕［〜6/18］※予備期間含む
【6月】
8日（月）全日本大学野球選手権開幕［〜6/14］
【7月】
15日（水）MLBオールスター＜フィラデルフィア＞
28日（火）マイナビオールスターゲーム2026第1戦＜東京ドーム＞
29日（水）マイナビオールスターゲーム2026第2戦＜富山＞※予備日30日（木）
【8月】
全国高校野球選手権大会
8日（土）全日本クラブ野球選手権大会開幕［1回戦・2回戦・準々決勝〜8/11］
26日（水）都市対抗野球大会開幕［〜9/6］＜東京ドーム＞
【9月】
7日（月）全日本クラブ野球選手権大会準決勝・決勝戦＜東京ドーム＞
【10月】
10日（土）クライマックスシリーズ開幕
24日（土）日本シリーズ開幕［〜11/1］＜セ・リーグ本拠地球場開幕＞
31日（土）社会人野球日本選手権大会開幕［〜11/10］＜京セラD大阪＞
【11月】
19日（木）明治神宮大会［〜11/24］
【12月】
2日（水）MLB労使協定期限