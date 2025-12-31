2026年が幕を開けた。

開幕前の3月に2大会連続世界一を目指すワールドベースボールクラシックが開催され、WBCが終わった後は日本時間の3月26日にMLB、3月27日に日本のプロ野球が開幕。WBCの興奮が冷めやらぬ中、メジャー、日本のプロ野球が開幕していく流れだ。

7月には日本時間15日にMLBオールスターゲーム、日本は約2週間遅れて、28日に東京ドームで『マイナビオールスターゲーム2026 第1戦』、29日に富山で『マイナビオールスターゲーム2026 第2戦』が行われる。

クライマックス・シリーズは10月10日にファーストステージが開幕し、同月24日に日本シリーズがセ・リーグの本拠地球場で開幕する。

今年も野球が盛りだくさんの1年になる。

【1月】

3日（土）今井達也投手ポスティング期限

5日（月）岡本和真選手ポスティング期限、高橋光成投手ポスティング期限

9日（金）新人研修会

15日（木）野球殿堂発表

21日（水）米野球殿堂入り発表

30日（金）センバツ選考委員会（※出場校決定）

【2月】

1日（日）12球団キャンプイン

14日（土）侍ジャパン事前合宿［〜2/24］

19日（木）MLBスプリングトレーニング開幕

21日（土）オープン戦開幕［〜3/22］

22日（日）・23日（月）ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 宮﨑

27日（金）・28日（土）ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

【3月】

2日（月）侍ジャパン強化試合・オリックス戦＜京セラD大阪＞

3日（火）侍ジャパン強化試合・阪神戦＜京セラD大阪＞

5日（木）ワールドベースボールクラシック（WBC）開幕［〜3/18］

6日（金）センバツ組合せ抽選会

6日（金）WBC1次ラウンド・チャイニーズタイペイ戦＜東京ドーム＞

7日（土）WBC1次ラウンド・韓国戦＜東京ドーム＞

8日（日）WBC1次ラウンド・オーストラリア戦＜東京ドーム＞

10日（火）WBC1次ラウンド・チェコ戦＜東京ドーム＞

19日（木）センバツ開幕＜甲子園＞［〜3/31］

26日（木）MLB開幕

27日（金）プロ野球開幕

【4月】

【5月】

26日（火）セ・パ交流戦開幕［〜6/18］※予備期間含む

【6月】

8日（月）全日本大学野球選手権開幕［〜6/14］

【7月】

15日（水）MLBオールスター＜フィラデルフィア＞

28日（火）マイナビオールスターゲーム2026第1戦＜東京ドーム＞

29日（水）マイナビオールスターゲーム2026第2戦＜富山＞※予備日30日（木）

【8月】

全国高校野球選手権大会

8日（土）全日本クラブ野球選手権大会開幕［1回戦・2回戦・準々決勝〜8/11］

26日（水）都市対抗野球大会開幕［〜9/6］＜東京ドーム＞

【9月】

7日（月）全日本クラブ野球選手権大会準決勝・決勝戦＜東京ドーム＞

【10月】

10日（土）クライマックスシリーズ開幕

24日（土）日本シリーズ開幕［〜11/1］＜セ・リーグ本拠地球場開幕＞

31日（土）社会人野球日本選手権大会開幕［〜11/10］＜京セラD大阪＞

【11月】

19日（木）明治神宮大会［〜11/24］

【12月】

2日（水）MLB労使協定期限