夏菜 心がすり減ってしまったときの対処法は？「凝り固まっていた考えが一気にどうでもよくなったりするんです」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。21日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、メンタルを保つ秘訣などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：心がすり減ってしまったとき、何か対処法はありますか？夏菜：とにかく「外に歩きに行く」ことです。もともとインドア派なので、どうしても視点が狭くなってしまうんです。でも、外に出て視界を広げることで、凝り固まっていた考えが一気にどうでもよくなったりするんですよね。すみれ：自分の空間に閉じこもっているのを、物理的に開けるということですね。夏菜：そうです。近所を歩いて空を見たり、いろいろな人の顔を見たり。外の世界を見るだけで、不思議と心が軽くなります。すみれ：夫婦喧嘩などをしたときに距離を置くために外に出る人もいますよね。FUKAMI：外国の方はよく「フレッシュな空気を吸いに行く」って言いますよね。夏菜：わかります！FUKAMI：（アメリカ人の）私の彼もケンカをしたときによく言います（笑）。夏菜：（笑）。外に出ると本当に脳がクリアになります。あれは絶対にあると思います。番組では他にも、育児によるライフスタイルの変化などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/