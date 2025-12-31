「寒くて朝、起きられない…」やる気が出ない冬の朝、みんなはどうしている？ 悩む相談者に“目覚めの工夫”のアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「寒い朝、起きられない」という相談を紹介しました。小さな悩みですが、最近は寒くて朝、起きれません。やる気も出なくて、何か良いアドバイスがほしいです。起きるために皆さんがどんな工夫をされているかなど知りたいです！（神奈川県 36歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「わかります！『もうちょっとでも寝ていたい』『お布団から出たくない』って思う季節がやってきました」と共感を示します。そして「そんななか、朝パッと起きれると。あと、やる気が出る、パッと目覚めるみたいな工夫……これ私もすごく知りたいですね」とコメント。「よく、すごい早めに夕食を食べて、お腹空くようにして起きると、『朝ごはん食べたい！』って起きられると聞いたことがあります。確かに私も、そういうときもあるかも？と思うことがあるのですが、それも1つの手なのかもしれません」と自身の経験談を語り、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。冬の朝、寒くて起きるのがつらかった私の生活を激変させてくれたアイテムがあります。それは、電気敷き毛布（敷きパッド）です！ 夜眠るとき、起きる少し前の時間のタイマーを設定すると、朝布団のなかや身体がぽかぽかで、起き上がることが全く苦ではなくなりました。もう冬は手放せない私の最強のアイテムです。とっても快適なのでおすすめです！（東京都 31歳 女性 会社員）私は、ちょっとした楽しみを、わざと、次の日に残しておきます。今では、韓国ドラマや連ドラを楽しみに起きます。面白くて一気見したい所をグッとこらえて、明日の楽しみにとっておきます。朝、目が覚めるなかで、だんだん、「あっ！ あの続きが見られる～！」と、ちょっとウキウキが生まれます。漫画でも編み物でも、好きなことを少し明日にとっておいてみてください。参考までに……（東京都 49歳 女性 専業主婦）スマホを枕元ではなくキッチンに置く！ これで解決!!（東京都 62歳 男性 会社員）ホームベーカリーのタイマー機能を使って、起きたい時間にパンが焼き上がるようにしておくのがオススメです！ パンが焼けた良い香りで目覚めのテンションが上がりますし、何よりも焼けたパンをパン窯から出して、網の上に乗せて冷ますという大切な工程があるので、その使命感でヌクヌクの布団から抜け出すことが出来ますよ♪ きちんと起きられたご褒美に、焼きたてのパンを温かいうちに食べられるし、一石二鳥です！（神奈川県 42歳 女性 パート/アルバイト）朝起きられない方へ。「お出かけや仕事で、支度や朝ごはんを食べる時間のギリギリ間に合う時間の設定で目覚まし時計をかける」が効果的です。少し余裕を持って目覚ましをかけると、「あ～もう少し寝られる～」と余裕をかましてしまいます。そのため、私は出かける1時間前に目覚ましをセットして、目覚ましが鳴ったらすぐに起きられます。ぜひ、1度お試しください！（東京都 45歳 女性 自営業）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM