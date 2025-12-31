大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、外野手を補うためにコディ・ベリンジャー外野手の獲得に動く可能性がある。複数球団による争奪戦となることが予想されているが、新たにサンフランシスコ・ジャイアンツが乗り出しているようだ。米メディア『ザ・スコア』のサイモン・シャーキー・ゴットリーブ記者が言及した。

ジャイアンツはフリーエージェント（FA）市場に出ているベリンジャーに興味を持つ球団の1つで、すでに水面下で動いているという。ベリンジャーはキャリアの大半をドジャースで過ごしており、ライバル球団同士が同一選手を巡って競合する構図が浮かび上がった。

ドジャース側も2019年ナ・リーグMVPの再獲得に依然として前向きだとされる。さらに、今季所属したニューヨーク・ヤンキースも再契約を諦めておらず、主将のアーロン・ジャッジ外野手が強く残留を後押ししていると伝えられている。

両翼を堅実に守れるベリンジャーは、外野守備の安定化に直結する存在で、打撃も安定している。もし大谷翔平選手らと並ぶ打線を形成できれば、ドジャースにとって大きな力となるだろう。

注目の集まるベリンジャーの動向についてゴットリーブ氏は「カイル・タッカー外野手よりも低コストで獲得可能であり、打線全体の厚みも増す。特に彼がドジャースに精通している点が、獲得を目指す上で有利に働くだろう」と言及した。

