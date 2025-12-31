「根深い懸念事項だ」ドジャース、WS3連覇へ暗雲！？　米メディア「最も見…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは来季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。多くのファンが快挙達成を期待しているが、無視できない不安要素もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「来季以降も年齢問題は根深い懸念事項だ。WS出場野手12名のうち、30歳未満はベン・ロートベット捕手、ジャスティン・ディーン外野手、キム・ヘソン内野手、アンディ・パヘス外野手の4名だけだった。来季のWAR予測が中程度である理由には、年齢が影響していると考えざるを得ない。投手を除くと、ドジャースは一塁（5位）、遊撃（5位）、指名打者（1位）を除く全てのポジションでファングラフスのトップ5から外れる見込みだ」と言及。

続けて、「最も見通しが悪いのは二塁手だ。ドジャースがブレンダン・ドノバン内野手とのトレードに踏み切らなければ、来季はトミー・エドマン内野手、ミゲル・ロハス内野手、キム、そして（おそらく）キケ・エルナンデス内野手が二塁を担うことになるだろう。エドマンが中堅に復帰した場合、チーム最年長のロハスが最もレギュラー起用される可能性が高い」と記している。

現チームには長期契約を結んでいる選手も少なくないが、こうした選手たちが“不良債権”にならないよう対策を考える必要がありそうだ。

