今井達也 最新情報

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の初回ライブ配信が29日に行われた。

大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。番組では、ポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指す今井達也投手の去就について話題が及んだ。

[sp_ad]

今井について、一時はヤンキースが本命とされる報道もあったが、現時点では移籍は確定していない。長年に渡ってMLBの移籍市場を見続けてきた福島氏は、番組MCを務めるDJケチャップ氏の質問に対して、独自の見解を述べた。

以下では、番組でのやり取りの一部を紹介する。

ケチャップ「今井投手はヤンキース行くかなと思っていたけど、撤退モードっていう報道も入ってきてますけど」

福島「カモフラージュじゃないかな。カブスに行くっていう可能性、噂もあるし、でもやっぱり最終的にはヤンキースじゃないかなと思います」

ケチャップ「ほんとですか？ その心は？」

福島「やっぱりね、先発投手陣が最大の補強ポイントなんですよ。エースのゲリット・コールが怪我で来シーズンも出遅れそうだし、怪我人が何人かいるんで、先発の層を厚くしたい」

ケチャップ「（ライアン・）ヤーブローと再契約してませんでした？ それくらいちょっと苦しい。スイングマンの存在が必要ってくらい。そう考えたら今井投手、（ヤンキース）あるかな」

福島「やっぱり大都市ニューヨークでね。メッツには千賀（滉大）投手もいるんだけど、千賀投手も今シーズン怪我もあってトレードの噂があるでしょ」

ケチャップ「そうですね」

福島「ヤンキースにはかつてね、黒田（博樹）、田中（将大）という日本人の先発が2人いた時代もあるんだけど、2020年の田中投手を最後に1人もいないんですよ」

番組では岡本和真内野手など、他の日本人選手の動向にも話が及んだ。果たして今井の移籍先はどこになるのか。交渉期限は1月2日（日本時間3日）となっている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】評論家が予想！ 今井達也や岡本和真の移籍先は…

DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル公式YouTubeより

【関連記事】

【了】