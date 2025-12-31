プロ野球のドラフト会議では、高校や大学などの1チームから、1度に複数の選手が指名されることは珍しくない。同じタイミングでプロ入りを果たした中、くっきりと明暗が分かれてしまうケースも往々にある。今回は、プロ入り前に同じチームでプレーし、同じ年にドラフト指名を受けたものの、プロで明暗が分かれた同期コンビをピックアップする。［1/6ページ］

根尾昂・藤原恭大（大阪桐蔭）

[caption id="attachment_243489" align="alignnone" width="530"] （左から）中日の根尾昂、ロッテの藤原恭大（写真：産経新聞社）[/caption]

●根尾昂

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

・NPB通算成績：34試合登板、0勝1敗1ホールド、防御率4.09（2025年終了時点）

●藤原恭大

・ドラフト：2018年ドラフト1位（ロッテ）

・NPB通算成績：443試合出場、打率.250、18本塁打、105打点、44盗塁（2025年終了時点）

[sp_ad]

大阪桐蔭高で頂点を極めた、中日ドラゴンズの根尾昂と千葉ロッテマリーンズの藤原恭大。両者は2018年ドラフトでプロ入りしたが、特に根尾は殻を破り切れていない状況だ。

2人は大阪桐蔭高の黄金期を作り上げ、2018年に甲子園春夏連覇を達成。藤原は高校通算32本塁打をマークし、根尾も投打ともに高いレベルを披露した結果、ともにドラフト1位指名を受けた。

早期の活躍を期待された中、根尾は打者としてキャリアをスタート。しかし、思うような成績を残せず、プロ4年目に投手転向。経験を重ねているものの、今季は4試合の登板に終わった。

一方の藤原も、高校時代のインパクトを考えると物足りないシーズンの連続。打率は2割台前半のシーズンが続き、本塁打数も増えなかった。

[sp_ad]

それでも、今季は初めて規定打席に到達し、107試合の出場で打率.271の成績を収めた藤原。来季の本格ブレイクを期待される存在と言えるだろう。

対する根尾は、勝負のプロ8年目を迎える。藤原がブレイクの兆しを見せただけに、このまま終わるわけにはいかない。

【関連記事】

【了】