第104回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が31日に行われた。

連覇を目指す前橋育英（群馬）は大会初戦で神戸弘陵学園（兵庫）と対戦。15分、40分と神戸弘陵学園の10番FW池壱樹に2点を決められる苦しい展開となり、71分に関蒼葉が1点を返すも反撃はここまで。王者がまさかの初戦敗退となった。2回戦から登場した神村学園（鹿児島）や東福岡（福岡）など常連校、前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）は初戦突破を果たした。

2回戦最注目カードは青森山田（青森）と大津（熊本）名門校対決。前半をスコアレスで折り返すと、48分に山本翼のゴールで大津が均衡を破る。68分には横浜F・マリノス内定の村上慶が追加点をマークし、大津が注目の一戦を制した。前回大会の得点王・三鴨奏太を擁する堀越（東京A）は大量9得点を挙げての快勝スタートに。三鴨は2得点2アシストで勝利の立役者となった。

選手権2回戦の結果一覧、および1月2日（金）に開催される3回戦の組み合わせは以下の通り。

◆2回戦 試合結果

前橋育英（群馬）1-2 神戸弘陵学園（兵庫）

昌平（埼玉）4-0 高知（高知）

東海学園（愛知）0-6 神村学園（鹿児島）

岡山学芸館（岡山）0-2 日大藤沢（神奈川）

東福岡（福岡）6-0 秋田商（秋田）

金沢学院大附（石川）0-1 鹿島学園（茨城）

奈良育英（奈良）0-1 大分鶴崎（大分）

米子北（鳥取）0-3 流通経済大柏（千葉）

尚志（福島）2-1 山梨学院（山梨）

高川学園（山口）2-2（PK 3-4）帝京長岡（新潟）

広島皆実（広島）1-3 水口（滋賀）

聖和学園（宮城）3-1 徳島市立（徳島）

興國（大阪）1-1（PK 3-1）浜松開誠館（静岡）

堀越（東京A）9-0 宇治山田商（三重）

富山第一（富山）3-0 佐賀東（佐賀）

青森山田（青森）0-2 大津（熊本）

◆3回戦 対戦カード

▼1月2日（金）12時5分キックオフ

神戸弘陵学園 vs 尚志 @浦和駒場スタジアム

神村学園 vs 水口 @Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

東福岡 vs 興國 @駒沢陸上競技場

大分鶴崎 vs 流通経済大柏 @フクダ電子アリーナ

▼1月2日（金）14時10分キックオフ

帝京長岡 vs 昌平 @浦和駒場スタジアム

聖和学園 vs 日大藤沢 @Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

鹿島学園 vs 堀越 @駒沢陸上競技場

富山第一 vs 大津 @フクダ電子アリーナ

【ゴール動画】堀越の10番・キャプテン・エース 三鴨奏太が意表を突くフリーキック弾！