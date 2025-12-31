第104回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が31日に行われた。
連覇を目指す前橋育英（群馬）は大会初戦で神戸弘陵学園（兵庫）と対戦。15分、40分と神戸弘陵学園の10番FW池壱樹に2点を決められる苦しい展開となり、71分に関蒼葉が1点を返すも反撃はここまで。王者がまさかの初戦敗退となった。2回戦から登場した神村学園（鹿児島）や東福岡（福岡）など常連校、前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）は初戦突破を果たした。
2回戦最注目カードは青森山田（青森）と大津（熊本）名門校対決。前半をスコアレスで折り返すと、48分に山本翼のゴールで大津が均衡を破る。68分には横浜F・マリノス内定の村上慶が追加点をマークし、大津が注目の一戦を制した。前回大会の得点王・三鴨奏太を擁する堀越（東京A）は大量9得点を挙げての快勝スタートに。三鴨は2得点2アシストで勝利の立役者となった。
選手権2回戦の結果一覧、および1月2日（金）に開催される3回戦の組み合わせは以下の通り。◆2回戦 試合結果
前橋育英（群馬）1-2 神戸弘陵学園（兵庫）
昌平（埼玉）4-0 高知（高知）
東海学園（愛知）0-6 神村学園（鹿児島）
岡山学芸館（岡山）0-2 日大藤沢（神奈川）
東福岡（福岡）6-0 秋田商（秋田）
金沢学院大附（石川）0-1 鹿島学園（茨城）
奈良育英（奈良）0-1 大分鶴崎（大分）
米子北（鳥取）0-3 流通経済大柏（千葉）
尚志（福島）2-1 山梨学院（山梨）
高川学園（山口）2-2（PK 3-4）帝京長岡（新潟）
広島皆実（広島）1-3 水口（滋賀）
聖和学園（宮城）3-1 徳島市立（徳島）
興國（大阪）1-1（PK 3-1）浜松開誠館（静岡）
堀越（東京A）9-0 宇治山田商（三重）
富山第一（富山）3-0 佐賀東（佐賀）
青森山田（青森）0-2 大津（熊本）
▼1月2日（金）12時5分キックオフ
神戸弘陵学園 vs 尚志 @浦和駒場スタジアム
神村学園 vs 水口 @Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
東福岡 vs 興國 @駒沢陸上競技場
大分鶴崎 vs 流通経済大柏 @フクダ電子アリーナ
▼1月2日（金）14時10分キックオフ
帝京長岡 vs 昌平 @浦和駒場スタジアム
聖和学園 vs 日大藤沢 @Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
鹿島学園 vs 堀越 @駒沢陸上競技場
富山第一 vs 大津 @フクダ電子アリーナ