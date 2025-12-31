第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、堀越（東京A）と宇治山田商（三重）が対戦した。
前回大会では5得点で得点王に輝いた堀越FW三鴨奏太。エースナンバー10番を背負い、キャプテンマークを巻く男が早速魅せる。23分に自身の仕掛けからゴール前でフリーキックのチャンスを獲得すると、意表を突くグラウンダーのシュートでゴールネットを揺らす。37分には谷口昊成がドリブルで右サイドを切り裂き、切り返しからシュートを決めた。堀越が前半2点のリードを奪う。
後半は堀越のゴールラッシュとなった。51分に抜け出した三鴨が相手GKをかわして、この試合自身2点目をマーク。55分には三鴨のスルーパスに抜け出した濱岡大世が4点目を奪う。57分、67分には谷口が立て続けに決めてハットトリックを達成。69分に右ウイングバックの杉村充樹、74分に途中出場の髙橋李来、78分に同じく途中出場の平田蓮が決め、試合は9－0で終了した。
初戦を突破した堀越は、1月2日（金）に駒沢陸上競技場で行われる3回戦で鹿島学園（茨城）と対戦する。
【スコア】
堀越 9－0 宇治山田商
【得点者】
1－0 23分 三鴨奏太（堀越）
2－0 37分 谷口昊成（堀越）
3－0 51分 三鴨奏太（堀越）
4－0 55分 濱岡大世（堀越）
5－0 57分 谷口昊成（堀越）
6－0 67分 谷口昊成（堀越）
7－0 69分 杉村充樹（堀越）
8－0 74分 髙橋李来（堀越）
9－0 78分 平田蓮（堀越）