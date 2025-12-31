第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、堀越（東京A）と宇治山田商（三重）が対戦した。

前回大会では5得点で得点王に輝いた堀越FW三鴨奏太。エースナンバー10番を背負い、キャプテンマークを巻く男が早速魅せる。23分に自身の仕掛けからゴール前でフリーキックのチャンスを獲得すると、意表を突くグラウンダーのシュートでゴールネットを揺らす。37分には谷口昊成がドリブルで右サイドを切り裂き、切り返しからシュートを決めた。堀越が前半2点のリードを奪う。

後半は堀越のゴールラッシュとなった。51分に抜け出した三鴨が相手GKをかわして、この試合自身2点目をマーク。55分には三鴨のスルーパスに抜け出した濱岡大世が4点目を奪う。57分、67分には谷口が立て続けに決めてハットトリックを達成。69分に右ウイングバックの杉村充樹、74分に途中出場の髙橋李来、78分に同じく途中出場の平田蓮が決め、試合は9－0で終了した。

初戦を突破した堀越は、1月2日（金）に駒沢陸上競技場で行われる3回戦で鹿島学園（茨城）と対戦する。

【スコア】

堀越 9－0 宇治山田商

【得点者】

1－0 23分 三鴨奏太（堀越）

2－0 37分 谷口昊成（堀越）

3－0 51分 三鴨奏太（堀越）

4－0 55分 濱岡大世（堀越）

5－0 57分 谷口昊成（堀越）

6－0 67分 谷口昊成（堀越）

7－0 69分 杉村充樹（堀越）

8－0 74分 髙橋李来（堀越）

9－0 78分 平田蓮（堀越）

【ゴール動画】堀越の10番・キャプテン・エース 三鴨奏太が意表を突くフリーキック弾！