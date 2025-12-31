第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、青森山田（青森）と大津（熊本）が対戦した。

高校年代の最高峰とも言える高円宮杯JFAU－18サッカープレミアリーグ2025を戦う両チームが激突する、2回戦屈指の注目カードだ。第100回大会の決勝カードとしても知られている。当時は青森山田が4－0で勝利し、戴冠を果たしていた。

2大会ぶり5度目の優勝を目論む青森山田は、29日に行われた1回戦で初芝橋本（和歌山）に力の差を見せつけ、5－0と完勝。一方で、5大会連続22回目の選手権出場で、史上初の優勝を目指す大津は、同日開催の1回戦で北海（北海道）相手に7－1とゴールラッシュを披露していた。

来季のファジアーノ岡山加入が内定している青森山田のGK松田駿、横浜F・マリノス入りが内定している大津の村上慶と、両チームのJ内定者が揃って先発に名を連ねたゲームは、序盤から互いにハイレベルな攻防戦を繰り広げる。青森山田は流れの中からだけでなく、セットプレーやロングスローを使ってゴールに迫る場面を作り、大津は1回戦の勢いそのままに鮮やかなパスワークを見せる場面もあったが、前半のうちにスコアは動かない。

0－0で後半へ入ると、遂に試合の均衡が破れる。大津は最前線に入った山下虎太郎が右サイドに流れて、福島悠士のロングフィードを収めると、見事な反転で縦へ突破し、低弾道のクロスボールを送る。マーカーを振り切ってニアサイドへ飛び込んだ山本翼がダイレクトボレーを沈め、大津が先手を取った。

1点ビハインドとなった青森山田は、交代カードも駆使しながら同点弾への道筋を探るが、タイスコアに戻すことはできない。このまま時計の針が進むと、68分に大津が待望の追加点を奪ってみせる。

大津が青森山田を敵陣へ押し込み、ブロックの外でボールを繋ぐと、ペナルティエリア手前右寄りの位置でボールを受けた岩﨑天利がカットインから左足シュート。これが味方の福島京次に当たってディフレクションすると、ボックス内に抜群のタイミングで顔を出した村上慶が、冷静に流し込んだ。

試合はこのままタイムアップ。山本翼と村上慶の2試合連続ゴールで、大津が4大会前の決勝のリベンジをやってのけた。

勝利した大津は2026年1月2日、3回戦で富山第一（富山）と対戦する。

【スコア】

青森山田 0－2 大津

【得点者】

0－1 48分 山本翼（大津）

0－2 68分 村上慶（大津）

【ゴール動画】大津は山本翼＆村上慶が2試合連続ゴール