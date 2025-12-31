第104回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が31日に行われ、高川学園（山口）と帝京長岡（新潟）が対戦した。

山口県大会を7年連続で勝ち抜き、通算31回目の本大会出場を決めた高川学園。迎えた初戦では福井商（福井）を3－0の完勝で下し、2大会連続の2回戦進出を掴んだ。対するは、2大会ぶり11回目の本大会に臨む帝京長岡。前回出場時は2回戦で姿を消しており、第99回大会以来の3回戦進出を目指す。

試合は38分に高川学園がスコアを動かす。自陣で宮城太郎がボールを奪い、高川学園がカウンターに移行。沖藤亜月が左サイドを駆け上がり、右足に持ち替えてクロスを送る。最後は庄司志絆がヘディングで合わせ、ファーストシュートで高川学園が先制した。

前半アディショナルタイムには高川学園が左サイドでのコーナーキックを獲得。キッカーを務めた沖藤は短いリスタートを選択し、矢野太陽とのパス交換から右足でクロスを入れる。ストレート系のボールはGKの頭上を超えながらゴールに吸い込まれ、高川学園が追加点を挙げた。

後半は帝京長岡が猛攻を仕掛け、後半アディショナルタイムに水澤那月が反撃の1点を記録。さらにその1分後、相手ボックス手前でボールを奪った和食陽向が右足を一振り。GKが弾いたこぼれ球を児山雅稀が押し込み、帝京長岡が土壇場で追いついた。

そのまま勝負は2－2でPK戦に突入。後攻の高川学園は1人目が失敗し、先攻の帝京長岡も4人目が失敗となる。すると、高川学園の5人目を務める原田翔光のキックをGK仲七璃がストップ。帝京長岡がPK戦を制した。帝京長岡は来年1月2日、3回戦で昌平（埼玉）と対戦する。

【スコア】

高川学園 2－2（PK戦：3－4） 帝京長岡

【得点者】

1－0 38分 庄司志絆（高川学園）

2－0 40＋1分 沖藤亜月（高川学園）

2－1 80＋1分 水澤那月（帝京長岡）

2－2 80＋2分 児山雅稀（帝京長岡）