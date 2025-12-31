第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、米子北（鳥取）と流通経済大柏（千葉）が対戦した。

学生スポーツにおける“冬の風物詩”の2回戦では、名門同士の注目カードが実現。昨季、高円宮杯JFAU－18サッカープレミアリーグからの降格という憂き目を見ながら、1年での復帰を決めた米子北と、今季も高校年代の“最高峰”で戦い、クラブユース勢を抑えて同大会EASTの5位に食い込んだ流通経済大柏が対戦した。今大会の流通経済大柏は、4名のJリーグ内定者を擁しており、PK戦の末に決勝で涙を飲んだ前回大会の“リベンジ”を目論む。

試合は序盤の15分に動く。流通経済大柏の背後を狙ったボールに対して、米子北のGK酒井律輝は飛び出してクリアを選択するも、セカンドボールを拾った古川蒼真はダイレクトシュートを選択。GKのポジションが乱れた隙を見逃さず、正確なキックでゴールネットを揺らした。

先手を取った流通経済大柏は攻撃の勢いを緩めず、続く21分には敵陣でルーズボールを回収した古川蒼真が、渡辺瞳也とのパス交換からドリブルをスタート。ペナルティエリア左で、見事な切り返しから右足で流し込み、流通経済大柏がリードを広げた。

流通経済大柏が2点をリードして前半を終えると、後半立ち上がりの45分には、ハーフタイム明けからピッチに入った大藤颯太が、ペナルティエリア内でボールを奪い、PKを獲得する大仕事を果たす。東京ヴェルディ加入が内定している大藤自らがキッカーを務め、トドメの3点目を突き刺した。

試合はこのままタイムアップ。勝利した流通経済大柏は2026年1月2日、3回戦で大分鶴崎（大分）と対戦する。

【スコア】

米子北 0－3 流通経済大柏

【得点者】

0－1 15分 古川蒼真（流通経済大柏）

0－2 21分 古川蒼真（流通経済大柏）

0－3 45分 大藤颯太（PK／流通経済大柏）

【ゴール動画】流通経済大柏の古川蒼真が前半2発