『第76回NHK紅白歌合戦』がきょう31日(19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に放送される。本記事ではタイムテーブルを紹介する。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。

『第76回NHK紅白歌合戦』タイムテーブル

(カッコ内は出場回数)

【前半】19:20～20:55

■19:20

［オープニング］放送100年紅白スペシャルメドレー

・Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」

・King ＆ Prince・郷ひろみ・HANA「ひょっこりひょうたん島」

・アイナ・ジ・エンド・今田美桜・前田敦子「春一番」

・有吉弘行・CANDY TUNE・FRUITS ZIPPER・前田亘輝(TUBE)「YOUNG MAN」

・幾田りら・Perfume「春よ、来い」

・綾瀬はるか・石川さゆり・坂本冬美・氷川きよし・MISIA「花は咲く」

・ILLIT・&TEAM・Number_i・BE:FIRST・ウェイキー(The Wakey Showより)「パプリカ」

・紅白出演者有志「上を向いて歩こう」

［紅］CANDY TUNE(初)「倍倍FIGHT!」

［紅］FRUITS ZIPPER(初)「わたしの一番かわいいところ」

［白］新浜レオン(2)「Fun! Fun! Fun!」

［白］ORANGE RANGE(3)「イケナイ太陽」

［白］King ＆ Prince(6)「What We Got ～奇跡はきみと～」

［紅］ILLIT(2)「Almond Chocolate」

［紅］天童よしみ(30)「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」

［白］＆TEAM(初)「FIREWORK」

［紅］LiSA(4)「残酷な夜に輝け」

［白］M!LK(初)「イイじゃん」

［紅］乃木坂46(11)「Same numbers」

■20：00ごろ

［白］純烈(8)「いい湯だな(ビバノン・ロック)」

［白］Numberi(2)「GODi」

［紅］幾田りら(初)「恋風」

［特別企画］氷川きよし「愛燦燦」

［紅］aespa(初)「Whiplash」

［紅］アイナ・ジ・エンド(初)「革命道中 ー On The Way」

［特別企画］堺正章「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」

［白］BE:FIRST(4)「夢中」

［特別企画］福山雅治「木星feat.稲葉浩志」

［白］三山ひろし(11)「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」

［紅］ハンバート ハンバート(初)「笑ったり転んだり」

［紅］坂本冬美(37)「夜桜お七」

［紅］水森かおり(23)「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」

［白］Vaundy(3)「Tokimeki」

【後半】21:00～23:45

■21:00

［特別企画］連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ

・今田美桜、河合優実、原菜乃華「東京ブギウギ」

・北村匠海、高橋文哉、山寺宏一、学生の皆さん「図案科の歌」

・大森元貴「見上げてごらん夜の星を」

・今田美桜、北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子「手のひらを太陽に」

・今田美桜、北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマン「アンパンマンのマーチ」

［白］RADWIMPS(3) 20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

［紅］AKB48(13) AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

［白］TUBE(3) 紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

［紅］HANA(初)「ROSE」

［紅］ちゃんみな(初) ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

［紅］岩崎宏美(15)「聖母たちのララバイ」

［特別企画］星野源「創造」

［白］サカナクション(2)「怪獣・新宝島」

■22:00ごろ

［特別企画］矢沢永吉「真実」

［白］SixTONES(4) 6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

［白］郷ひろみ(38)「2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－」

［白］back number(2)「どうしてもどうしても・水平線」

［紅］あいみょん(7)「ビーナスベルト」

［白］久保田利伸(2) 紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

［紅］Perfume(17) Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

［紅］高橋真梨子(7)「桃色吐息」

［白］布施明(26)「MY WAY」

［紅］石川さゆり(48)「天城越え」

［特別企画］松任谷由実「天までとどけ」

■23:00ごろ

［白］米津玄師(3)「IRIS OUT」

［白］福山雅治(18)「クスノキ-500年の風に吹かれて-」

［特別企画］玉置浩二「ファンファーレ」

［紅］MISIA(10) MISIAスペシャル「Everything」「アイノカタチ」

［白］Mrs. GREEN APPLE(3)「GOOD DAY」

［特別企画］松田聖子「青い珊瑚礁 ～Blue Lagoon～」