第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、東海学園（愛知）と神村学園（鹿児島）が対戦した。

高校サッカー選手権は2回戦に突入し、“夏の王者”である神村学園が登場。2大会ぶり12回目の出場となる今大会はJリーグ内定者3名を擁し、今夏のインターハイに続く夏冬2冠を目指す。対するのは5大会ぶり5度目の出場となる東海学園。待望の選手権初勝利を挙げることはできるだろうか。

試合は前半から神村学園のゴールラッシュとなる。19分、右サイドを突破した日髙元のクロスに荒木仁翔がボレーで合わせ、GKが弾いたボールを倉中悠駕が押し込み先制に成功。25分には右CKからボックス内のこぼれ球をしぶとく拾って荒木が柔らかいクロスを上げると、日髙が右足のボレーシュートを叩き込んであっという間に2点差とした。

追加点の直後には右からカットインした日髙が左へパスを送り、走り込んできた荒木がボックス手前から左足を一閃。強烈なミドルシュートがゴール右上隅に突き刺さり、さらに点差を広げる。33分には細山田怜真が右サイドから上げた絶妙なクロスに日髙がヘディングで合わせ、この日2ゴール目で4点リードとした。

後半も神村学園は攻撃の手を緩めず、途中出場の徳村楓大が果敢にゴールに迫る。49分には巧みなドリブルで東海学園の守備陣を翻弄し、最後はボックス内からシュートを放ったが惜しくもクロスバー直撃。その5分後には日髙が見事なコントロールショットをゴール右隅に沈め、ハットトリックを達成した。

65分、左サイドで幅を取った荒木の鋭いグラウンダーのクロスに佐々木悠太が巧みに合わせて6点目。最後まで攻め続けた神村学園が初戦を6－0の大勝で飾り、夏冬2冠へ最高のスタートを切った。来年1月2日の3回戦では広島皆実（広島）vs水口（滋賀）の勝者と対戦する。

【スコア】

東海学園 0－6 神村学園

【得点者】

0－1 19分 倉中悠駕（神村学園）

0－2 25分 日髙元（神村学園）

0－3 27分 荒木仁翔（神村学園）

0－4 33分 日髙元（神村学園）

0－5 54分 日髙元（神村学園）

0－6 65分 佐々木悠太（神村学園）