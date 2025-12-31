第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、岡山学芸館（岡山）と日大藤沢（神奈川）が対戦した。

“冬のサッカーの祭典”はいよいよ2回戦に突入。第101回大会の王者として知られる岡山学芸館と、激戦区の神奈川県予選を制して2大会ぶり8回目の出場を決めた日大藤沢にとっては、ともに今大会の初戦となる。

試合序盤から主導権を握ったのは日大藤沢。23分には、かつて川崎フロンターレで活躍した元日本代表MF中村憲剛氏の息子として知られる中村龍剛がシュートを放ったが、ここは岡山学芸館のGK山田聡甫がきっちりキャッチ。続く24分にはスルーパスに抜け出した有川啓介がGKと1対1のチャンスを迎えたが、シュートはわずかに枠を外れる。日大藤沢は数多くのチャンスを仕留めきれず、前半はスコアレスで終了した。

後半に入ると岡山学芸館もゴールに迫る回数を増やし、一進一退の攻防戦が繰り広げられる。大きく試合が動いたのは54分。日大藤沢は敵陣中央右寄りの位置で顔を上げた杉﨑万泰がスルーパスを送ると、相手に当たったこぼれ球を有川啓介が回収。ペナルティエリア内で倒され、PKを獲得すると、有川啓介自らがキッカーを務め、ゴール右下に冷静に流し込んだ。

このまま終盤に差し掛かると、74分には野口慶人の蹴った左コーナーキックから、有川啓介がヘディングシュートで追加点をゲット。試合はこのままタイムアップを迎え、日大藤沢が2－0で初戦を制した。

勝利した日大藤沢は2026年1月2日、3回戦で聖和学園（宮城）vs徳島市立（徳島）の勝者と対戦する。

【スコア】

岡山学芸館 0－2 日大藤沢

【得点者】

0－1 55分 有川啓介（PK／日大藤沢）

0－2 74分 有川啓介（日大藤沢）