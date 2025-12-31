Mrs. GREEN APPLE大森元貴「紅白」“白組トリ”に「精一杯歌いましょうね！」「よろしくお願いします！

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。
12月29日（月）の放送では、目前に迫った「第76回NHK紅白歌合戦」や「第67回 輝く！日本レコード大賞」への意気込みを語りました。
（※放送当時の内容です）
――2025年も残すところあとわずか。Mrs. GREEN APPLEは、12月30日（火）放送の「第67回 輝く！日本レコード大賞」への出演、そして大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」では白組のラストを務めることが決定しています。
番組冒頭では、リハーサル真っ最中だというメンバーの近況や、出順が発表されたときのエピソードが語られました。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：今日現在（※29日放送当時）の我々で言うと、「第67回 輝く！日本レコード大賞」と「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが始まっているんですかね！
藤澤：そうですね！
若井：始まってますよ～！
大森：そして解禁されました！ 紅白の出順なんですけども……白組ラスト！
若井・藤澤：うわ〜!!
大森：どうなる〜!?
若井：白組の……！
大森：本編ラストっちゅうことやろ！ だって！
藤澤：そういうことですよね？
大森：精一杯歌いましょうね！「GOOD DAY」で出させていただきます！
大森：なので年末は、「第67回 輝く！日本レコード大賞」で「ダーリン」を歌うのと、明後日「第76回NHK紅白歌合戦」は「GOOD DAY」で出させていただきます！ 私は（アニメ「あんぱん」の楽曲企画）「あんぱん」でも立たせてもらいますから！ よろしくお願いします！
番組では他にも、2025年を振り返る場面もありました。
