出会って4ヵ月で電撃結婚！ リスナーのスピード婚エピソードにチョコプラ松尾が懸念していることとは…!?

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

2025年の私の家族にとっての重大ニュースは、なんといっても「結婚」です。出会ってわずか4ヵ月という電撃結婚でしたが、不思議と自然に「この人だ」と思え、家族や友人にも祝福してもらいながら新しい生活をスタートさせることができました。お付き合いの期間が短いこともあってか、新婚生活は毎日がカップルのように楽しくて、ちょっとした出来事にも笑える日々です。これからも2人で支え合い、笑顔あふれる家庭を築いていけることが楽しみです。

長田：出会って4ヵ月で結婚！ すごいですね！ でも、案外こんなもんなのかもしれないですけどね。

松尾：どの4ヵ月だろう……今年っていうことは、クリスマスは過ごしていないと。

長田：そうじゃない？ 春、夏ぐらいに出会って秋ぐらいに結婚。

松尾：だから、結婚するまで冬服の恋人を見ていないってことでしょ？ すごいよ！「この人どんなアウター着るんだろう」っていうの見ないで結婚している。

長田：（笑）。一緒に住んでみないと分からないこととかいっぱいあるよね。なかなかの冒険だと思う。玄関のどこで靴を脱ぐかとか、いつ靴をそろえるのか、とか、そもそもそろえるのか、みたいな。細かいことがすごい気になってくるじゃん。

松尾：今、それを「楽しい」と思えているんだよね。でも、今はいいけど、そのうち……

長田：逆に、こうパッと結婚したほうが楽しめるのかもしれない。何年も付き合ってそうなっちゃうと、もう嫌になっちゃう可能性もあるけど、「好き」っていう気持ちがデカいうちに結婚したほうが、テンションで持っていけるのかもしれない。

長田：僕は（出会ってから結婚まで）長かったです。8年ぐらい付き合っていて、そこから結婚しました。同棲もしていたので、結婚しても何にも変わらなかったです。子どもが生まれたら変わりますけど。

松尾：僕は2年半ぐらい。でもリスナーさんは、結局、冬服を見ないまま……

長田：なんやねん！ その「冬服を見る・見ない」って（笑）。

松尾：「どんなアウター着るんだろう」って気になる！「嫌なアウター着てるな……」とか。

長田：ツギハギの……着るか、そんなん（笑）！

松尾：それはわからないけど（笑）。おめでとうございます！

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

