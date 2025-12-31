16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した高木豊氏、真中満氏、片岡篤史氏、笘篠賢治氏が中日・田中幹也について言及した。

高木氏は田中の守備について「うまいですよ」と評価しながらも、「ただ、うまいだけじゃいけないので、一言言っとくけど、一歩多い。ギリギリのところで踏ん張りきれない。ここを踏ん張りきれたら、もっとアウトにできますよ」と課題点を口にした。

真中氏は「今の話は肩の負担がかかるので、一歩踏み込んで投げているのかなという気がするんですよ。盤石の状態だったら、そのままで投げられる気がする」と解説。「動きはいいですから、足でカバーしている表現でいかがですか。豊さん」と真中氏が高木氏に話を振ると、高木氏は「彼はもっと上手くなれる。守備範囲も」と返答した。

片岡氏は「これだけ守備範囲が広くて、守れる選手はなかなかいない。今年は夏場以降バッティングも良くなりましたし、プロ野球で戦う1年間のリズムを少しわかったと思うんですよね。来年以降1年間フルで出てほしい選手ですね」と絶賛。

笘篠氏も「ゴールデン・グラブ賞の筆頭に出てきますよね。スピードがありますし、踏ん張れないと言いますけど、スピードがありすぎて１発で踏ん張れない。小さなステップでカバーしていますね」と分析した。

田中幹也はプロ3年目の今季、95試合に出場して、打率.270、1本塁打、21打点、12盗塁。守っても失策は6個だった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』