九州最大の河川である筑後川と矢部川の清流に挟まれた筑後平野南部に位置する、福岡県八女市(やめし)。季節ごとに美しい姿を見せる自然を愛でる行事や長い歴史を持つ伝統行事などがあり、自然と歴史を重んじるまちです。

今回は、イチゴ狩りを楽しめる八女市の観光スポット「プーさんのいちご園」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

イチゴの食べ比べも! 「プーさんのいちご園」について

プーさんのいちご園

・福岡県八女市馬場600-3

・アクセス：【車】「八女IC」より約10分

【公共交通機関】JR「羽犬塚駅」より(福島バス停乗り換え)約23分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

食べ放題のイチゴ狩りが楽しめる「プーさんのいちご園」は、九州最大級の多段式高設栽培のイチゴ園。「いろいろな品種のイチゴを楽しんでほしい」という想いのもと、8品種前後の栽培が行われており、食べ比べで味わうことができます。

高設栽培で育つイチゴは、空中で育成されることでたくさんの太陽光を浴び、着色がよく甘いだけでなく、果実が地面に接しないので傷みが少なく、果実がしっかりしているのだそう。

イチゴは上段と下段に成るよう棚状に栽培されているので、小さな子どももイチゴ狩りを楽しめるのが特徴です。通路には履物が汚れないようシートを張っているほか、車椅子を利用している人も楽しめるよう通路幅を確保するなど、訪れる人のことを大切に考えて設計されています。

開園期間は、1月～5月中旬。その時期にしか堪能できない、イチゴの高設栽培風景、完熟したもぎたての新鮮イチゴの味を存分に堪能することができる農園です。

自治体からのメッセージ

福岡県八女市は、豊かな自然に恵まれ、多種多様なフルーツの生産が盛んな地域です。この地で丹精込めて育てられたみずみずしいイチゴの味覚狩りを、心ゆくまでご堪能ください。2026年の開園期間は1月3日(土)から5月6日(水・振替休日)までを予定しております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

八女市のふるさと納税返礼品について

「プーさんのいちご園」でのイチゴ狩りを楽しめる割引券、自慢のイチゴを自宅で楽しめる食べ比べセットを紹介します。

プーさんのいちご園 割引券(3,000円分)

・内容量：割引券(1,000円)×3枚

・寄附金額：1万2,000円

「プーさんのいちご園」で利用できるイチゴ狩りの割引券です。「あまおう」「紅ほっぺ」「恋みのり」など8種類前後の品種を味わえます。

苺三姉妹【あまおう＋旬のイチゴ2品種】食べ比べセット

・内容量：1箱当たり12玉(3品種)

・寄附金額：1万2,000円

※2026年1月～順次発送

「プーさんのいちご園」で採れたこだわりの「あまおう」と「旬のイチゴ2品種」を堪能できる特別な“苺三姉妹”です。甘さと品質が自慢の3品種のおいしいイチゴを食べ比べで楽しめます。

今回は福岡県八女市の観光スポット「プーさんのいちご園」と、返礼品を紹介しました。高設栽培されたイチゴの食べ放題を楽しめるイチゴ農園です。8種類前後の品種を食べ比べできるだけでなく、来訪者のことをよく考えられているのもうれしいポイントです。現地に行くことが難しい場合は、返礼品の「苺三姉妹」を味わってお気に入りを探してみてはいかがでしょうか。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者