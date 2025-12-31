今年のプロ野球はセ・リーグが阪神、パ・リーグがソフトバンクがリーグ優勝し、日本シリーズはソフトバンクが4年ぶりに日本一となった日本プロ野球。

今季達成された投手の記録を見ると、リリーフ陣の記録達成が目立った。宮西尚生（日本ハム）は史上4人目となる通算900試合登板、平野佳寿（オリックス）は日本通算700試合登板、日本通算250セーブを達成した。

日米通算記録だと、田中将大（巨人）が9月30日の中日戦で日米通算200勝を達成した。

▼今季達成された主な記録

【通算500試合登板】

祖父江大輔（中日）6月11日vs楽天

中崎翔太（広島）9月12日vs中日

【通算700試合登板】

平野佳寿（オリックス）4月9日vsソフトバンク

【通算900試合登板】

宮西尚生（日本ハム）9月23日vs楽天

【通算100セーブ】

岩崎優（阪神）5月17日vs広島

石山泰稚（ヤクルト）5月27日vs中日

【日米通算200勝】

田中将大（巨人）9月30vs中日

【通算200セーブ】

マルティネス（巨人）8月15日vs阪神

【通算250セーブ】

平野佳寿(オリックス)4月3日vsロッテ

【通算1000投球回】

松葉貴大（中日）3月29日vsDeNA

藤浪晋太郎（DeNA）8月31日vs中日

【通算1500投球回】

大瀬良大地（広島）7月16日vsDeNA

【1000奪三振】

九里亜蓮（オリックス）6月10日vsDeNA

上沢直之（ソフトバンク）9月4日vsオリックス

【日米通算1500奪三振】

千賀滉大（メッツ）4月13日vsパイレーツ