チョコプラ長田 関西人でも意外と少ない!? 新喜劇劇場体験「テレビでは毎週観ていたけど、実際に観に行ったことなかった」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私は吉本新喜劇のオーディションに合格して、しげじい（辻本茂雄さん）主演の回に出演したことがあります！ ですが、実は吉本新喜劇を観に行ったことがありません。出たことはあるけど観たことはない。出演から10年……娘が10歳になり、島田珠代さんの大ファンになりました。いい機会なので、珠代さんが出演される回を家族全員で観に行くことにしました。きっと今年一番の思い出になること間違いなしです！

＜チョコプラからのメッセージ＞

長田：ぜひぜひ。これやっていたわ。一般の人が出られるっていうの。

松尾：思い出を作るようなイベント？

長田：確かにそんなのやっていた気がする。

松尾：新喜劇を観たことないのに、よくオーディション受けたね。すごい！

長田：実際に「生で」観たことがない、という意味でしょ。テレビとかでは多分観ていて。

松尾：（僕は神奈川県出身なのでわからないんだけど）関西の人にとってNGK（なんばグランド花月）って、どのぐらいの感じなの……？

長田：（僕は京都府出身だけど）このリスナーさんと同じ。テレビでは毎週観ていたけど、実際に観に行ったことはなかった。どんな感じなんだろうな……劇団四季みたいな感じなのかな。やっているのは知っているし、ロングランで。実際にまだ観に行ったことがないというと。

松尾：僕、NSC（吉本総合芸能学院）のときに、大阪の在校生と“大阪に対抗戦”みたいなことをやることがあって。その日は泊まって、次の日は「NGKを見学できる」ってなったんだけど断った（笑）。

長田：断んなよ（笑）。観ろ（笑）！

松尾：僕ともう一人同期がいたんだけど、2人で大阪観光していた。だから僕もNGKは観に行ったことがない。

長田：なかなか、そういう機会ないですからね。でも、「文化」ですよね。

松尾：毎週テレビでやっていたんでしょう？

長田：そう。だからそれは（関西と関東の感覚でいうと）違うよね、やっぱり.

松尾：いつか僕らのライブも来てください！

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025

放送日時：12月25日（木）14:00～14:55

パーソナリティ：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/podcasts/gogofamily/