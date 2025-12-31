プレミアリーグ第19節が30日に行われ、首位に立つアーセナルと、そのアーセナルを勝ち点3差で追いかける3位のアストン・ヴィラが対戦した。

ホームのアーセナルは、MFデクラン・ライスが欠場となるも、DFユリエン・ティンバーとDFガブリエウ・マガリャンイスが復帰を果たし、左サイドバックにはDFピエロ・インカピエを起用。対するアストン・ヴィラは、MFマティ・キャッシュとMFブバカル・カマラの出場停止もあり、直近のチェルシー戦から5選手を入れ替えた。

前半は互いに好機を迎える場面もあったが、ゴールレスのまま終了。公式戦11連勝中のアストン・ヴィラは、最前線に置いたオリー・ワトキンスを使ったカウンターで狙い通りの試合運びを見せたが、後半になるとアーセナルが地力を見せる。まずは48分に“十八番”のセットプレーからガブリエウ・マガリャンイスのゴールで先制。52分には高い位置でのボール奪取からショートカウンターを発動させ、マルティン・ウーデゴーアのスルーパスからマルティン・スビメンディがシュートを流し込んだ。

リードを広げた直後にミケル・メリーノがあわや退場というシーンを迎えたが、ことなきを得ると、69分にはレアンドロ・トロサールの針の穴を通すミドルでネットを揺らし、勝負あり。78分には、交代出場したガブリエウ・ジェズスの狙いすましたシュートで4点目を奪取。後半アディショナルタイムに1点を返されたが、アーセナルが4－1で快勝し、前半戦の首位ターンを確定させた。

一方のアストン・ヴィラは公式戦11戦ぶり、プレミアでも8戦ぶりとなる黒星を喫し、首位アーセナルとの勝ち点差は「6」に開いてしまった。次節、アーセナルは2日に敵地でボーンマスと、アストン・ヴィラは3日にホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。

【スコア】

アーセナル 4－1 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 48分 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

2－0 52分 マルティン・スビメンディ（アーセナル）

3－0 69分 レアンドロ・トロサール（アーセナル）

4－0 78分 ガブリエウ・ジェズス（アーセナル）

4－1 90＋4分 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

【動画】アーセナルが“魅せた”全4ゴール！