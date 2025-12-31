「『病院行きなよ』と言っても行かない」チョコプラの2人が共感する“親の頑固さ”「行かなきゃいけないんだよ!!」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

わが家の今年の重大ニュースは、夫が約30年ぶりに歯医者さんに通い始めたことです。歯医者＝痛い、怖い、だから行きたくないと思って生きてきた夫。今まで特に痛みや気になることはなかったようですが、今年娘が生まれてから「健康寿命を延ばしたい」「『パパかっこいい！』と言われたい」と日々奮闘中。まずは手始めに歯のケアを始めようとなったようです。結婚して6年、私があれだけ歯医者を勧めても行こうとしなかったのに（笑）！

＜チョコプラからのメッセージ＞

長田：僕、冷たいものとかが、もうめっちゃしみるようになってきて。知覚過敏っていうんですか。だから僕も行きたいんですよね。ただね、通えないんですよ。定期的に行くというのが無理で。1回で全部「ギィー！」ってやってほしい。

松尾：それで、ある程度良くなって、1年ぐらい経ってもう1回「ギィー！」っていうの。

長田：そう（笑）。

松尾：それができたらいいんだけど。

長田：うちの親父もね、多分めちゃめちゃひどくなっているんですよ、この知覚過敏みたいなのが。普通に出された水とかも飲めなくなっているの。「しみるー！」って。

松尾：それは知覚過敏なのか、それ別の何か……大丈夫？

長田：本当に「しみるー！」って。ご飯を食べに行って、スープとかも出てくるやん。熱いのもしみる。オムレツも食えなくなっていた。オムレツがちょっと熱すぎて歯にしみるからって、めっちゃ冷まして食っていた。だから「歯医者行けや！」と思って。

松尾：親に言うよね。「病院行きなよ」とか。でも、その前に長田自身が行かなきゃダメじゃん（笑）。うちの親も「ちょっと歯が何か調子が悪くて……」「病院行ったの？」「行っていない」「なんで行かないの？」って。意味分かんない、本当。だから行かなきゃいけないんだよ!!

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

