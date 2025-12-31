現行のオフサイドルールが、変更となる可能性があるようだ。30日、フランス『RMCスポーツ』が報じている。

現在のルールでは、攻撃側の選手がセンターラインを越え、守備側の最後方から2人目の選手より身体の部位（手や腕を除く）の一部でもゴールラインに近い位置にいればオフサイドと判定されている。しかし、アーセナルの元指揮官で、国際サッカー評議会(IFAB)テクニカル諮問委員会とサッカー諮問委員会のメンバーを務めているアーセン・ヴェンゲル氏は、新たなルールを提唱している。

通称“ヴェンゲル・ルール”とも呼ばれる新案は、攻撃側の選手の身体の一部が、守備側の最後方から2人目の選手に少しでも重なっていれば、オフサイドと見なされないもの。つまり、攻撃側が守備側を完全に追い越さない限りプレー続行となり、攻撃側により有利に働くルールだ。

この議論は2020年から継続して進められており、2026年1月20日にロンドンで開催される国際サッカー評議会（IFAB）の年次総会で正式に審議される予定。さらに翌月にウェールズで行われる総会でも審議され、承認が下された場合、早ければ2026－27シーズンからの導入を目標にしているという。

また、同メディアは今週ドバイで開催された世界スポーツサミットでのFIFAのジャンニ・インファンティーノのコメントを紹介。同会長は「オフサイドのルールを研究中です。現在は、攻撃側はDFと同じラインにいなければなりません。しかし、将来的なオフサイドは、攻撃側がDFよりも完全に前に出た時にのみ適応されるかもしれません」と語り、オフサイドルールの変更を示唆する発言を残している。