お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が20日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。“いまだに解決できない謎”について語った。

「大谷翔平選手みたいな人は間違いない」

又吉直樹

「“○○はどこに出しても恥ずかしくない”とか、“○○がいて本当に助かった”みたいなことを、上司とか同僚とか。後輩でもそうかな? そういう言葉ってよく聞くじゃないですか」と語った又吉は、「他の人の士気、下がりません?」と指摘。「例えば、大谷翔平選手みたいな人がいて。1試合で3本ホームラン打って。それはもう間違いないんですけど」としつつ、「みんなが割と頑張ったみたいなときに、“○○がいて助かった”とか、“○○のおかげ”とか。言ったときに、他の人の士気が下がらへんかな? って思うんですけど……」と疑問を投げかけた。

又吉は、「ビジネスの世界で、“褒めるときはみんなの前で、叱るときは一対一で”みたいなことを何回か聞いたことがある」としながら、「僕は褒めるとしても、一人褒めたら人数分全員いかなあかんぐらいに思ってしまう」と吐露。「みんなの前で一人を褒めるっていうのは、僕は落ちこぼれを作ってしまうような気がする」と話し、「子供のころはやっぱ思ってましたよ。僕と仲良い友達のことを、先生が“○○はどこに出しても恥ずかしくない”って口癖のように言ってて……。いや、俺は恥ずかしいんかい! ってずっと思ってましたから」と苦い思い出を振り返っていた。

視聴者からは、「士気が下がるの分かるw」「『～を誇りに思う』って言い出す人にいつも違和感感じる」「『誰かを褒める＝褒められてない人が蔑む』わかるー」「これぞ又吉! 感で好き」などのコメントが寄せられている。