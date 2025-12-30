大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。最高の形でシーズンが終わった後、キケ・ヘルナンデス内野手はアメリカ野球殿堂博物館からある申し出を受けていたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季のキケは左肘痛に悩まされたこともあり、打撃成績自体は93試合、打率.203、10本塁打、35打点と今一つだった。それでも、内外野の複数ポジションはもちろん、時には野手登板までこなすユーティリティ性でチームに大きく貢献した。

[sp_ad]

同メディアによると、先日ポッドキャスト番組に出演したキケは、博物館側から投球用ヘルメットを展示させてもらえないか提案を受けたことを明かした。ただ、本人は「WSの後、博物館が僕からあのヘルメットを持っていこうとしてたんだ。だから『悪いけど殿堂さん、僕はそこに入ることは一生ないだろうけど、このヘルメットはうちに置く。絶対に持っていかせないよ』って言ったんだ。世界に一つだけの品だからね」と固辞したという。

道具のみとはいえ、博物館に展示されることは大変な名誉であることは確かだ。だが、キケとしては思い出は手元に置いておき、今後いつでも振り返られるようにしておきたかったのかもしれない。

【関連記事】

【了】