今年のプロ野球はセ・リーグが阪神、パ・リーグがソフトバンクがリーグ優勝し、日本シリーズはソフトバンクが4年ぶりに日本一となった日本プロ野球。

今季達成された野手の記録を見ると、浅村栄斗（楽天）が記録ラッシュの1年になった。4月22日の日本ハム戦で通算300号本塁打を放つと、5月24日の日本ハム戦で平成生まれの選手では初となる通算2000安打を達成。さらに、6月5日のDeNA戦では通算2000試合出場を達成した。

大山悠輔（阪神）も今季、4月26日の巨人戦で通算1000試合出場、7月21日の巨人戦で通算 1000安打、9月27日の中日戦で通算150号本塁打を達成している。

▼ 今季達成された主な記録

【通算1000試合出場】

大山悠輔（阪神）4月26日vs巨人

西川龍馬（オリックス）5月20日vsロッテ

野間峻祥（広島）7月6日vs巨人

山川穂高（ソフトバンク）7月11日vs楽天

ビシエド（DeNA）9月28日vs広島

【通算1500試合出場】

西川遥輝（ヤクルト）5月1日vsDeNA

角中勝也（ロッテ）6月17日vs阪神

【通算2000試合出場】

浅村栄斗（楽天）6月5日vsDeNA

【通算1000安打】

西川龍馬（オリックス）5月25日vsソフトバンク

近本光司（阪神）6月7日vsオリックス

大山悠輔（阪神）7月21日vs巨人

桑原将志（DeNA）8月1日vs巨人

中村悠平（ヤクルト）8月21日vs巨人

【通算1500安打】

中村晃（ソフトバンク）8月26日vs楽天

【通算2000安打】

浅村栄斗（楽天）5月24日vs日本ハム

【通算100本塁打】

牧秀悟（DeNA）4月4日vs広島

佐藤輝明（阪神）6月5日vs日本ハム

近藤健介（ソフトバンク）7月8日vsオリックス

佐野恵太（DeNA）8月5日vs広島

今宮健太（ソフトバンク）8月22日vs日本ハム

【通算150本塁打】

大山悠輔（阪神）9月27日vs中日

【通算300本塁打】

山田哲人（ヤクルト）4月5日vs中日

浅村栄斗（楽天）4月22日vs日本ハム

【通算1000得点】

山田哲人(ヤクルト)9月18日vs巨人

【通算200盗塁】

周東佑京（ソフトバンク）4月10日vsオリックス

近本光司（阪神）9月22日vsヤクルト

【通算400犠打】

今宮健太（ソフトバンク）8月27日vs楽天