大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、タリク・スクバル投手をトレードで獲得するという噂が絶えない。地元への強い思いをにじませるスクバルだが、球団側は依然として全ての選択肢をテーブルに載せている状態だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のRB・ヘイエック記者が言及した。

スクバルは今オフ、デトロイト周辺のスポーツイベントに頻繁に姿を見せており、その様子が残留意思の表れではないかと注目を集めている。

スクバルは昨季、31試合に先発して13勝6敗、防御率2.21という圧巻の成績を残し、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞。ポストシーズンでも3試合で防御率1.74とエースの役割を果たし、チームがプレーオフに進出する大きな原動力となった。

そのスクバルを巡っては、ウインターミーティング期間中も複数球団が関心を示しているとされ、話題が尽きることはなかった。特にドジャースは大谷翔平選手らと先発ローテーションを組むことが期待され、豊富な有望株を放出して獲得に動くと予想されている。

注目を集め続けるスクバルの動向についてヘイエック氏は「複数球団が彼に興味を示す中、球団はあらゆるオファーを評価しつつ、彼から最大限の価値を引き出そうとしている。もし契約延長を決めるなら、それは大きな決断となるだろう」と言及した。

