来年3月に開催される第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。球界トップクラスの選手が集まるが、そのタイミングなどが影響し、最初で最後の出場となる選手もいる。そこで今回は、キャリアで1度だけ国際大会に出場した大物選手を紹介する。（国際試合はWBC、プレミア12限定）

中村剛也（2015年プレミア12）

[caption id="attachment_243538" align="aligncenter" width="530"] 中村剛也（2015年プレミア12）（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2001年ドラフト2巡目

大会成績：6試合、20打数3安打（打率.150）、0本塁打、0打点

幾度となく本塁打王に輝いた中村剛也だが、国際試合の経験は1度だけしかない。

中村は大阪桐蔭高から西武ライオンズ（現：埼玉西武）に入団。プロ4年目の2005年に80試合に出場し22本塁打を放ち、持ち味の長打力を開花させた。

その後は成績が伸び悩むも、2008年に大ブレイク。143試合に出場し、自身初の規定打席に到達。打率244、46本塁打、101打点の好成績で本塁打王に輝いた。

しかし、2009年のWBC日本代表には選出されず。村田修一や小笠原道大が選ばれていただけに、ポジションの影響から代表入りとならなかった可能性がある。

2013年のWBCは怪我のため出場できなかったものの、2015年のプレミア12で代表入り。4番を任される試合が多かったが、6試合の出場で20打数3安打と結果を出せなかった。

本塁打王は2015年を最後に遠ざかるも、アーチを量産し続けた中村は、プロ通算481本塁打。来季は通算500本塁打達成も十分に考えられるだろう。

