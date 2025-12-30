リヴァプールは30日、セットプレーコーチを務めていたアーロン・ブリッグス氏の退任を発表した。

昨シーズン、プレミアリーグ制覇を成し遂げたリヴァプールは、今季開幕から公式戦7連勝を飾るなど、順調なスタートを切ったかのように見えたが、その後の12試合で3勝9敗と不調に陥ることに。現在は完全復活とは言えないものの、公式戦4連勝中と結果を取り戻している。

昨今のサッカーシーンでは、セットプレーの重要度が高まっており、各チームがCKやFKだけでなく、ロングスローを駆使した戦術を取り入れている。そんななか、リヴァプールは18試合を消化したリーグ戦でセットプレーからの得点数は「3」、失点数は「12」とセットプレーにおける得失点差は「－9」とリーグワーストの数字を残し、セットプレーに課題を残している。

実際、12月27日に行われたウルヴァーハンプトン戦でも後半にCKから失点を許したリヴァプール。アルネ・スロット監督は同試合の前に「シーズン前半戦の状況を見れば、我々の現在地に驚きはない。セットプレーの数字が－8（試合後に－9）なので、4位にいるチームは世界に一つもない。セットプレーの無い世界であれば、まったく違う状況で、今よりも5、6ポイントは積み重ねていただろう」と語り、セットプレーの弱さに苦言を呈していた。

そんななか、クラブはシーズン途中のこの段階でブリッグス氏の退任を発表。イギリス『ガーディアン』や『タイムズ』などは、セットプレーにおける責任は、スロット監督、アシスタントコーチのシプケ・フルショフ氏、同ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト氏が引き継ぐと伝えている。

