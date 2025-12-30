Mrs. GREEN APPLE大森元貴「すごい感慨深くなりました！」新CMの“役設定”に驚き！“実年齢とのリンク”に若井滉斗も「細かい！」

12月29日（月）の放送では、23日より放映が開始された日経電子版の新CMについて、撮影の裏話やこだわりを語りました。
――杉咲花さんと大森が出演する日経電子版の新CM「乗り越える」編と「もしも私が」編が12月23日よりスタート。CM映像が公開されました。
本CMには、4年連続の出演となる俳優の杉咲花さんに加え、あらたに大森が登場。2人は「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現。CM曲にはMrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が起用されています。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：もう年末ですよ！
若井：もう年末！ もうすぐそこですよね！
大森：今日は29日ですか（※放送当日）。（“人”という字を書く先生のような声になって）……もう年末ですっ。
若井：（大森先生のマネをする）年末ですねぇ〜！
藤澤：（みんなのマネをしてみる）年末ですよぉ〜！
若井：年末がぁ……
大森：年末がぁ、始まってぇ、今年が終わろうとしてんだよぉっ！
藤澤：せんせいっ！
大森：（普通の声に戻って）なんですか（笑）？
藤澤：先生ですかぁ!?
大森：伝わるかなぁ～生徒のみんなにも（笑）。
藤澤：（笑）。
大森：えっと、23日に日経電子版の私のCMが解禁されました！ 杉咲花ちゃんとともになんですけども。私、赤髪だったじゃないですか！
若井：赤髪でしたね！
大森：まあ、赤髪だったんですけども、一時的に黒にしてちゃんと日経のCMを撮らせていただきまして。見ました？
若井：見ましたよ！ スーツ姿がやっぱり似合うね！
大森：あれ、なんかさ、ちゃんと美術というか……なんていうの？ なんて言うんだっけ、（指で四角の形を作って）こういうのって（笑）！
若井：社員証みたいなやつね！
藤澤：パス、みたいな？
大森：あ、そう！ 社員証！ パス！ が、2017とか18年入社になってて、私と若井は実年齢で言うと、新卒だと2017年か18年入社なんですよね、きっと！
若井：あ、そういうことか！
藤澤：あ〜！
大森：なんじゃないでしょうか！
若井：え〜！ 細かい！ そんなところまでこだわって……！
大森：もう2018年とかだと「ENSEMBLE TOUR」を回っていましたからね。
若井：そうだね！ ちょうどアルバム『ENSEMBLE』を発売して。
大森：すごい感慨深くなりました！
番組では他にも、2025年を振り返る場面もありました。
