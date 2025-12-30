Mrs. GREEN APPLE大森元貴「すごい感慨深くなりました！」新CMの“役設定”に驚き！“実年齢とのリンク”に若井滉斗も「細かい！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。

12月29日（月）の放送では、23日より放映が開始された日経電子版の新CMについて、撮影の裏話やこだわりを語りました。

――杉咲花さんと大森が出演する日経電子版の新CM「乗り越える」編と「もしも私が」編が12月23日よりスタート。CM映像が公開されました。

本CMには、4年連続の出演となる俳優の杉咲花さんに加え、あらたに大森が登場。2人は「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現。CM曲にはMrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が起用されています。

＜ミセスからのメッセージ＞

大森：もう年末ですよ！

若井：もう年末！ もうすぐそこですよね！

大森：今日は29日ですか（※放送当日）。（“人”という字を書く先生のような声になって）……もう年末ですっ。

若井：（大森先生のマネをする）年末ですねぇ〜！

藤澤：（みんなのマネをしてみる）年末ですよぉ〜！

若井：年末がぁ……

大森：年末がぁ、始まってぇ、今年が終わろうとしてんだよぉっ！

藤澤：せんせいっ！

大森：（普通の声に戻って）なんですか（笑）？

藤澤：先生ですかぁ!?

大森：伝わるかなぁ～生徒のみんなにも（笑）。

藤澤：（笑）。

大森：えっと、23日に日経電子版の私のCMが解禁されました！ 杉咲花ちゃんとともになんですけども。私、赤髪だったじゃないですか！

若井：赤髪でしたね！

大森：まあ、赤髪だったんですけども、一時的に黒にしてちゃんと日経のCMを撮らせていただきまして。見ました？

若井：見ましたよ！ スーツ姿がやっぱり似合うね！

大森：あれ、なんかさ、ちゃんと美術というか……なんていうの？ なんて言うんだっけ、（指で四角の形を作って）こういうのって（笑）！

若井：社員証みたいなやつね！

藤澤：パス、みたいな？

大森：あ、そう！ 社員証！ パス！ が、2017とか18年入社になってて、私と若井は実年齢で言うと、新卒だと2017年か18年入社なんですよね、きっと！

若井：あ、そういうことか！

藤澤：あ〜！

大森：なんじゃないでしょうか！

若井：え〜！ 細かい！ そんなところまでこだわって……！

大森：もう2018年とかだと「ENSEMBLE TOUR」を回っていましたからね。

若井：そうだね！ ちょうどアルバム『ENSEMBLE』を発売して。

大森：すごい感慨深くなりました！

番組では他にも、2025年を振り返る場面もありました。

