夏菜 子連れ渡韓でオススメのスポットは？「大人も子どもも楽しめます」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。21日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、大晦日やお正月の予定などについて伺いました。FUKAMI：大晦日やお正月の予定はどうですか？夏菜：最近は何かあるごとに家族旅行で韓国に行っています。「パラダイスシティ」や、そこからタクシーで10分ほどの距離にある「インスパイア・エンターテインメント・リゾート」というホテルが、子連れの親には最高なんです。FUKAMI：どういうところがおすすめなんですか？夏菜：ホテルのなかに子どもが遊べる施設がいっぱいあるんです。"スライム王国"みたいなところや、ボールプールなど、日本ではなかなか見ないような規模の遊び場があります。屋内なので天候に関係なく、寒くても暑くても楽しめますし、流れるプールやスライダーまであるんですよ。FUKAMI：ホテル内なら安全ですし、安心ですね。夏菜：そうなんです。大人はカジノも楽しめますし、大人も子どもも満足できるので、年始から家族で行く予定です。FUKAMI：すみれは？すみれ：私はまだ決まっていないのですが、沖縄か台湾方面へのクルーズ旅行を考えています。客船の中にプールがあるような大きな船の。夏菜：えー！ 客船の旅、一番やりたいです！ 行きたい!!番組では他にも、育児によるライフスタイルの変化や、メンタルを保つ秘訣などについて語る場面もありました。