「娘ばかりかわいがって、私には全然ドキドキさせてくれない！」妻の切実な訴えに夫が困惑…どうしたらいい？ 40代夫の切実な悩みにアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、40代の男性リスナーから届いた微笑ましくも切実なお悩みを紹介しました。最近、妻から「娘ばかりかわいがって、私には全然ドキドキ、キュンキュンさせてくれない！」と言われてしまいました。結婚して5年。娘が生まれて4年。たしかに付き合っていたころより比率が娘重視になってしまいました。妻をドキドキさせられるようなことなどがあったら参考にさせてほしいです！（東京都 40代 男性）この相談に、パーソナリティの住吉美紀は「まず、このご夫婦の会話がかわいいですね～！ でも、そう言われちゃったんですね。ぜひアドバイスを、ということですけれど、もう本当に『しょうがないよ』って代わりに奥様に言ってあげたい！」と、子育て世代の現実に理解を示しつつ、2人の関係性を絶賛しました。続けて「お子さんが生まれたらお子さんのことに気持ちがいって、お互いのことはちょっと『なあなあ』になってしまうというのは、よく聞く話。でも、奥様がそういう気持ちになりたいと言ってくれる時点で、本当に仲良しな夫婦なんだなと思います。まずは、それに感謝して、『嬉しいよ』と素直に伝えるのが第一歩かなと思います」さらに住吉は、自身の家庭でのエピソードを交えて具体的な提案をしました。「服装を変えてみるのはどうですか？ うちの夫も洋服にあまり興味がないのですが、仕事の行事などでいつもと違う、シュッとした感じの服を着るだけで、すごく新鮮に見えて『わあ～シュッとしたね！』と2人で盛り上がるんです。何か特別なことをするというより、『いつもと変える』だけでドキドキにつながるかもしれません。いつも着ないようなシャツを着て、ちゃんとした格好でご飯に出かける。そんなのはいかがでしょうか」とアドバイスを送りました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。うちの場合ですが、今年ダイエットをして10キロ減量しました。「何その腹？」と言われて一念発起！ そしたら外出のときに手をつないできたり、腕を組んできたり、服も新しいのを一緒に選んでくれたり……。こういうことなのかな、と思います。（東京都 60代 男性）私たち夫婦は結婚10年、子どもがいないこともあり恋人同士のころのまま過ごせています。たまにはお2人だけでデートへ行ってみてください。昔デートした場所やおしゃれなレストランでの食事など、奥様が日常と違う空間に行くと気持ちが変わるかもしれないですよ！（東京都 40代 女性）私もほぼ息子のことしか考えておらず、夫の誕生日を忘れて拗ねさせてしまったことがあります……。今回の相談はチャンスだと思います。相手の体調を気づかったり、ちょっとした変化にひと言添えたり、そしてとびっきりのビッグスマイルで「あなたと一緒にいられて幸せ！」という感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。（神奈川県 40代 女性）花束はどうでしょうか？ 花は、生活をしているとあまり買うことがない贅沢品。心の底では喜んでいるはずです。今年の私の誕生日、主人が物置にこっそり隠していた花束を子供が発見！ 驚きと笑いと喜びで大騒ぎになり、忘れられない素敵な誕生日になりましたよ。（栃木県 40代 女性）手作りで何かを作ってみてはいかがでしょうか。サプライズで買ってくるのも良いですが、「私のために時間をかけてくれたんだ」という感想が湧き上がるので嬉しいです。奥様のことを最大限に考え、一番好きな料理を手作りしてもてなしてあげると、キュンキュンしてくれると思います。（神奈川県 40代 女性）奥様の気持ちわかります！ 私はこう言われたら嬉しいです。「今度の休みに2人で美味しいもの食べに行こう」「2人で映画観に行こう」「2人でどこに行きたい？」つまりデートをしたいのです。たまにはお子さんを預けていかがでしょうか。（茨城県 40代 女性）もし可能であれば、お子様を預けて奥様と2人でランチかディナーをしてデートするのはどうでしょう。たまには手を繋いで2人で歩くのも新鮮ですよ。こういう時間も大事だと思います。（神奈川県 50代 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM