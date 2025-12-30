「文句を言う資格はない」ドジャース、後払い契約への批判にまさかの反論…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、多くの主力選手と後払い契約を結んで戦力を補強し続けている。この戦略には資金力を駆使した不公平さがあるとの声があがっているが、決してドジャース特有のものではないようだ。米メディア『フォーブス』のダン・フリードマン記者が言及した。

ドジャースは後払い契約を奇策ではなく、長期的な経営戦略として組み込んでいる。オーナーのグッゲンハイム・パートナーズは将来の支払い義務を十分理解したうえで、今ある資金を現在の勝利に使った方が得だと判断しているという。

今オフのエドウィン・ディアス投手の獲得でもこの戦略が生きた。ニューヨーク・メッツも後払い付きの好条件を提示したが、ドジャースは年450万ドル（約7億円）ずつの後払いを組み込んだ3年6900万ドル（約107.6億円）を提示した。

現在ドジャースが抱える主な後払い義務は、大谷を筆頭に、ムーキー・ベッツ内野手、ブレイク・スネル投手、フレディ・フリーマン内野手、ウィル・スミス捕手ら計9選手。今季だけでも約6000万ドル（約93.6億円）を拠出する見込みだ。

後払い契約はドジャースだけが提示できる条件ではなく、フリードマン氏は「他球団もドジャースと同じことをできるはずだ。実際に、他球団はドジャースの手法を真似るべきだ。しかし彼らはそうしない選択をしている。その選択ゆえに、ドジャースが10月に最後の勝者となる時、彼らに文句を言う資格はない」と言及した。

