「それが自分のスタイルだ」ドジャース入りのディアス、クローザー務める…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）を獲得した。今季終了時点で通算253セーブを挙げている同選手には、クローザーをうまく務める秘訣があるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「長年にわたりクローザーとして活躍してきたディアスが、9回にこれほど効果的な投球を続ける理由を解説した」としつつ、「9回の3アウトは、試合の中で最も難しいアウトだと思う。個人的には、落ち着いて投げることを心がけている。最後を任される投手として、常に打者一人ひとり、1球1球に集中している。イニングを締めること自体はあまり考えない。1イニングの中では色々なことが起こり得るから」という本人のコメントを紹介。

また、「もしその夜に良い結果が出なくても、すぐに切り替える。そして翌日には、また準備を整えて臨む。そうやってきたからこそ、これまで結果を出してこられたと思っている。マウンドで何が起きても、それが良くても悪くても、その日のことはすぐに忘れて翌日に向けて準備する。それが自分のスタイルだ」とも語ったという。

メンタル面を工夫して重圧を乗り越えているというディアスだが、移籍初年度となる来季も実力を発揮することはできるだろうか。

