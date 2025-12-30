アジアサッカー連盟（AFC）は30日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）ノックアウトステージの組み合わせを発表した。

前身のAFCカップを引き継ぐ形で生まれ、今回で創設2年目となるACL2。日本からは2024明治安田J1リーグを4位で終えたG大阪が参戦し、ナムディンFC（ベトナム）、ラーチャブリー（タイ）、東方（香港）と同居したグループFを見事6戦全勝で首位通過した。

クアラルンプールで開催された組み合わせ抽選会の結果、ラウンド16（ノックアウトステージ1回戦）の対戦カードが確定。G大阪は、グループHを4勝1分1敗の2位で通過した浦項スティーラース（韓国）と激突する。ベスト8に進出した場合は、ラーチャブリーFC（タイ）またはプルシブ・バンドン（インドネシア）と対戦することに。東地区のラウンド16はファーストレグが2月11日から12日、セカンドレグが同18日から19日に行われる。

また、西地区ではポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドやセネガル代表FWサディオ・マネ、フランス代表FWキングスレイ・コマンら擁するアル・ナスル（サウジアラビア）がアルカダグ（トルクメニスタン）と対戦することとなった。

ACL2は地区ごとに準決勝までが行われ、一発勝負の決勝戦は5月16日に開催される。ラウンド16の対戦カードは以下の通り。

ACL2・ラウンド16対戦カード

▼東地区

浦項スティーラース（韓国） vs ガンバ大阪（日本）

ラーチャブリーFC（タイ） vs プルシブ・バンドン（インドネシア）

バンコク・ユナイテッド（タイ） vs マッカーサー（オーストラリア）

コンアン・ハノイ（ベトナム） vs タンピネス・ローバース（シンガポール）

▼西地区

アル・ザウラー（イラク） vs アル・ワスル（UAE）

アルカダグ（トルクメニスタン） vs アル・ナスル（サウジアラビア）

セパハン（イラン） vs アル・アハリ・ドーハ（カタール）

エステグラル（イラン） vs アル・フセイン（ヨルダン）