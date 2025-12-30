2025年の阪神タイガースは、圧倒的なゲーム差をつけてのセ・リーグ制覇を果たした。固定された上位打線から生み出される攻撃力、最少失点に抑える投手力。一昨年の日本一を知る経験豊富な選手たちと、若手の躍動が垣間見えた。今回は、個々のポジション別に、2025年の阪神を総括する記事をお送りする。（文・シモ）［1/6ページ］

先発投手編

[caption id="attachment_214484" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの村上頌樹（写真：産経新聞社）[/caption]

[sp_ad]

●2025年の主な先発陣（10先発以上）

村上頌樹：26先発、14勝4敗、防御率2.10

才木浩人：24先発、12勝6敗、防御率1.55

大竹耕太郎：16先発、9勝4敗、防御率2.85

伊原陵人：17先発、5勝7敗、防御率2.29

ジョン・デュプランティエ：15先発、6勝3敗、防御率1.39

伊藤将司：13先発、4勝3敗、防御率3.07

今季の阪神の投手陣は、終わってみればチーム防御率2.21とセ・パ両リーグで最高の成績を残した。

その投手陣を牽引したのは、先発の村上頌樹と才木浩人の2本柱である。

丁寧にコーナーを突く制球力が持ち味の村上と、力強い直球を軸に打者を抑え込む才木。

対照的な投球スタイルの2人が、開幕から安定した投球を続けてローテーションを守り抜いた。

今季の村上は、14勝4敗、防御率2.10、勝率.778、奪三振144をマーク。最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手三冠に輝いた。

一方の才木は、12勝6敗、防御率1.55で、最優秀防御率のタイトルを獲得した。

この2人を軸に、大竹耕太郎が9勝、昨オフ加入のジョン・デュプランティエが6勝、新人の伊原陵人が5勝、伊藤将司が4勝、髙橋遥人が3勝をマーク。

[sp_ad]

首脳陣がコンディションをうまく調整しながらのローテーションも功を奏し、先発投手陣の防御率だけで2.35の数字を叩き出した。

こうした先発陣の安定感が、今季の優勝に大きく貢献したのは間違いない。

【関連記事】

【了】