定年後の生活は、収入が大きく減る一方で、支出がなかなか減らせず、思わぬ形でお金に困る「老後破産」に陥るケースもあります。ですが、これは突然起こるものではなく、実は現役時代からの「お金の習慣」が積み重なって起こるもの。

今回は、そんなリスクを回避するために、老後破産に陥りやすい3つのNG習慣と、つい口にしてしまいがちな危険な「口ぐせ」を紹介します。まずは自分に当てはまる項目がないか、チェックしてみましょう。

◆老後破産NG習慣1：現役時代の「生活水準」を下げられない

老後破産に陥る最も多い原因は、年金生活に入っても現役時代の「金銭感覚」を引きずってしまうことです。

現役時代には気にならなかった「ちょっとしたぜいたく」や「無意識の支出」が、ボーナスのない年金生活では命取りになります。具体的には、以下のような「チリツモ支出」が家計をじわじわとむしばんでいきます。

例えば、こんな支出例に心当たりがありませんか？

・食生活のこだわり

デパ地下の総菜、高級スーパーでの買い物、なじみの店での外食。

・無意識のコンビニ利用

喉が渇いたらコンビニでペットボトル、ついでに新作スイーツも。「1回数百円」が積もり、月1万円以上に。

・見直していない固定費

大手キャリアの高いスマホ代、ほとんど見ていない動画配信サービス、見直しせずに続けている高額な生命保険料など。

・交際費とプライド

現役時代と同じ感覚でのご祝儀やお祝い金。友人とのお付き合いを断れない……など。

・健康への過剰投資

なんとなく買いそろえたサプリメント、通わなくなったスポーツジムの会費など。

◇やめるべき口ぐせ：「今まで頑張ってきたのだから、これくらいはいいだろう」

この「自分へのご褒美」という思考が、老後破産への第一歩です。ご褒美が「日常」になってしまうと、家計はあっという間に破綻します。

◇対策チェックリスト

「生活水準」を下げられない人の老後破産対策としては、以下のようなことがあります。チェックしてみましょう。

・年金だけで生活する「シミュレーション」をしたことがあるか？

・毎月の固定費（サブスク、通信費、保険料）を直近1年で見直したか？

・100円単位の「無意識の買い物（コンビニ・自販機）」を1週間記録してみたか？

・ボーナス払いに頼っていた「年払いの出費」を全て書き出してみたか？

・「必要だから」で買い物をする基準を持っているか？

◆老後破産NG習慣2：子どもや孫への「過剰な援助」

自分たちの老後資金を削ってまで、成人した子どもや孫にお金を流してしまう「教育・援助破産」も問題です。

子どもの結婚式費用、住宅購入の頭金、孫への高価なプレゼント………。これらは「家族の喜ぶ顔が見たい」という善意からくるものですが、自分たちの生活基盤を壊してまで行うものではありません。

◇やめるべき口ぐせ：「子どものためだから（孫が喜ぶなら）」

親心は大切ですが、自分の老後を守ることは、将来子どもに金銭的な迷惑をかけないことでもあります。「NO」と言える勇気が、家族全員を救います。

◇対策チェックリスト

「過剰な援助」をしてしまう人の老後破産対策としては、以下のようなことがあります。チェックしてみましょう。

・援助の「上限額・ルール」を設定しているか？

・子どもと親、お互いが自立することを具体的に話し合えているか？

◆老後破産NG習慣3：現実逃避による「情報収集不足」

「お金のことはよく分からない」「将来を考えただけで不安になる」と、数字から目を背ける習慣は非常に危険です。

「ねんきん定期便」を確認しない、退職金をなんとなく使ってしまう、金融機関のすすめに応じて投資をした、定年後も住宅ローンの返済が続く……など。

こうした「現状に対する認識のあいまいさ」が、将来の破綻を招きます。

また、病気や介護にかかる費用を「なんとかなる」と楽観視し過ぎているケースも、いざという時に一気に資金が底をつく原因になります。

◇やめるべき口ぐせ：「なんとかなるさ」「その時考えればいい」

老後のマネープランにおいて「なんとかなる」ことはまずありません。現実は「計算した通りになる」のです。

◇対策チェックリスト

「情報収集不足」から老後破産してしまう人への対策としては、以下のようなことがあります。チェックしてみましょう。

・自分の「ねんきん定期便」を毎年必ずチェックしているか？

・貯蓄残高とローン残高（あれば）を正確に把握しているか？

◆今日から始める「老後破産」回避術

老後破産を避けるために必要なのは、高度な投資術ではなく、「現状を正しく把握し、身の丈に合った生活を送る」というシンプルな姿勢です。

まずは、「なんとかなるさ」という口ぐせを捨て、「月いくらで暮らせるか？」を数字にしてみましょう。少しでも不安を感じたら、その時が生活を見直す絶好のチャンスです。早速やってみましょう！

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

