今日の運勢は？ ★12月31日（水）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月31日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月31日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？感情や思考の整理ができて、清々しい気分で過ごすことができそう。エネルギッシュなため、筋トレやジョギングなど運動をするのもおすすめです。新年に向けて、どんな自分になりたいかイメージしてみて。集中力がアップしているので片付けごとなどをテキパキ行えそうです。新しいことも吸収できそうなので、周りの人から何かを習ってみるのも良いでしょう。誰かと一緒に作業をすると◎対人運が好調な一日に。久しぶりに会う人たちとも、会話がはずみそう。普段とは違う刺激を受けると、やる気スイッチが入ることでしょう。アイデアが浮かんだら、ノートなどに書き出してみて。今日は、面倒な物事から解放されそう。友人と買い物に出かけるなど、遊びを楽しんで。一人で過ごすよりは、誰かと時間を共有すると◎趣味などを通じて交流が持てることでしょう。パートナーや恋人とのんびりできるようです。今日は難しいことは抜きにして、その場の雰囲気を楽しむようにしましょう。ゲームなどで盛り上がるのも◎今年お世話になった人に挨拶をするのも忘れずに。心が安らぐようなことを行うと運気アップに。昼寝をしたりラジオを聞いたり。家族と散歩などに出かけるのも良いでしょう。近所をゆっくり眺めていると、様々な変化に気づけるようです。今日は、いつもとは違う行動をするようです。楽しくてあっという間に時間が過ぎていくかも。家族などに頼られると、縁の下の力持ちとしてパワーを発揮できそう。夜はリラックスを。色々とやりたいことが出てきそう。一日のスケジュールを立てて、できることをやってみて。幼なじみや親友に会う機会もありそうなので、今の自分に合ったファッションやメイクをして自信を持って出かけてみて。地域の行事などに参加してみると◎普段交流がない人たちとも触れ合えて、色々感じることもありそうです。日記をつけるなど、気持ちの整理をしてみると自分の想いに気づけるようです。あれこれ考えているとうっかりミスをしてしまいそうなので気を付けて。約束事などあれば、ちょっと早めに出かけるようにしましょう。神社仏閣など神聖な場所へ行き、心を整えると◎自分のルーツを実感するなど、新年に向けて気持ちが引き締まりそう。家族や親戚から興味深い話を聞く場合もありそうです。地域のお祭りや伝統的なものに触れると運気アップ！今日は、なんだか怠けたくなってしまうかも。ですがこんな気分のときこそ、部屋を片付けるなど、テキパキ動いてみましょう。おせち作りをするのも◎日常のなかに楽しみが隠れているようです。2025年が終わります。いよいよ2026年の到来です。日本にとって、世界にとって大きく変化が始まる1年です。出会ってきた人、これからの出会いを大切に、良いお年をお迎え下さい。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。